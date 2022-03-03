Международный уголовный суд начал расследование нападения России на Украину

Детали

Прокурор заявил, что на основании обращений от 39 стран он начинает следствие против действий в Украине.

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"Эти обращения дают возможность моем офиса начать расследование ситуации в Украине с 21 ноября 2013 года, охватывая, таким образом, любые предыдущие и текущие обвинения в военных преступлениях, преступлениях против человечества или геноциде, совершенных на любой части территории Украины любым лицом.

Несколько минут назад я уведомил председательство МУС о своем решении немедленно начать активное расследование ситуации. Наша работа по сбору доказательств началась", - говорится в заявлении.

Как отмечалось в предыдущем заявлении от 28 февраля, во время предварительного изучения ситуации в Украине, офис прокурова уже нашел разумные основания полагать, что преступления, подлежат юрисдикции Суда, совершены, и определил потенциальные дела, которые были бы приемлемыми.

Добавим

Международный суд ООН 7 и 8 марта проведет слушания по иску Украины против РФ о нарушении Россией Конвенции о предотвращении преступления геноцида.