Міжнародний суд ООН 7 і 8 березня проведе слухання через вторгнення РФ в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Міжнародний суд ООН 7 і 8 березня проведе слухання за позовом України проти РФ щодо порушення Росією Конвенції про запобігання злочину геноциду. Про це УНН повідомляє з посиланням на суд.
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"Міжнародний суд, головний судовий орган Організації Об’єднаних Націй, проведе публічні слухання у справі щодо звинувачень у геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього (Україна проти РФ) у понеділок, 7 та вівторок, 8 березня 2022 року, у Палаці миру в Гаазі, де знаходиться суд", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що слухання будуть присвячені запиту про введення тимчасових заходів подано Україною.
"У зв’язку з нинішньою пандемією COVID-19 слухання пройдуть у змішаному форматі. Деякі члени Суду будуть присутні особисто на усних засіданнях у Великому залі юстиції в той час, як інші братимуть участь дистанційно за відеопосиланням. Представники Сторін у справі будуть брати участь особисто або за відеопосиланням", - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Україна офіційно направила позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі.