Україна офіційно направила позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Україна офіційно направила позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Twitter, передає УНН.
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"Україна офіційно направила позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Вимагаємо притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії", - написав Зеленський.
Додамо
Він закликав суд негайно наказати РФ припинити військові дії та призначити слухання вже наступного тижня.
Нагадаємо
24 лютого о 5.00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці. Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом. На всій території України ввели воєнний стан.