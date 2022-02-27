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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Україна офіційно направила позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі - Зеленський

Україна офіційно направила позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі - Зеленський

Київ • УНН

 • 238714 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Україна офіційно направила позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Twitter, передає УНН.

Цитата

"Україна офіційно направила позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Вимагаємо притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії", - написав Зеленський.

Додамо

Він закликав суд негайно наказати РФ припинити військові дії та призначити слухання вже наступного тижня.

Нагадаємо

24 лютого о 5.00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці. Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом. На всій території України ввели воєнний стан.

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