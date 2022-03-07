Дело о геноциде: Россия не явилась в суд ООН на рассмотрение иска Украины

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15 марта, 19:03 • 76288 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 118650 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 111961 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 106562 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 92488 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 91693 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 80298 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

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КИЕВ. 7 марта. УНН. На слушания в Международном суде в Гааге по иску Киева с целью прекращения неспровоцированного вторжения российских войск в Украину представители Москвы на заседание не явились, сообщает "Радио Свобода", пишет УНН.

Суд ООН открыл дело 7 марта.

Дополнение

По поручению президента Украины Владимира Зеленского 7 марта делегация Украины представляет в Международном Суде ООН правовую позицию по делу против России, в соответствии с Конвенцией от 1948 года о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

Сегодня делегация Украины обращалась в Международный суд ООН с просьбой назначить следующие меры пресечения по делу с целью прекращения кровопролития:

  • Российская Федерация должна немедленно остановить начатые 24 февраля 2022 года военные действия на территории Украины
  • Российская Федерация должна безотлагательно гарантировать, чтобы любые военные и другие вооруженные подразделения под ее контролем или влиянием прекратили участие в военных действиях.
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