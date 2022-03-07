Дело о геноциде: Россия не явилась в суд ООН на рассмотрение иска Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. На слушания в Международном суде в Гааге по иску Киева с целью прекращения неспровоцированного вторжения российских войск в Украину представители Москвы на заседание не явились, сообщает "Радио Свобода", пишет УНН.
Суд ООН открыл дело 7 марта.
Дополнение
По поручению президента Украины Владимира Зеленского 7 марта делегация Украины представляет в Международном Суде ООН правовую позицию по делу против России, в соответствии с Конвенцией от 1948 года о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.
Сегодня делегация Украины обращалась в Международный суд ООН с просьбой назначить следующие меры пресечения по делу с целью прекращения кровопролития:
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- Российская Федерация должна немедленно остановить начатые 24 февраля 2022 года военные действия на территории Украины
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- Российская Федерация должна безотлагательно гарантировать, чтобы любые военные и другие вооруженные подразделения под ее контролем или влиянием прекратили участие в военных действиях.
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