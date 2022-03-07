Дело о геноциде: Россия не явилась в суд ООН на рассмотрение иска Украины

Суд ООН открыл дело 7 марта.

Дополнение

По поручению президента Украины Владимира Зеленского 7 марта делегация Украины представляет в Международном Суде ООН правовую позицию по делу против России, в соответствии с Конвенцией от 1948 года о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

Сегодня делегация Украины обращалась в Международный суд ООН с просьбой назначить следующие меры пресечения по делу с целью прекращения кровопролития: