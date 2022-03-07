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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 879 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Справа про геноцид: у Міжнародному суді ООН розпочалися слухання через вторгнення РФ в Україну

Справа про геноцид: у Міжнародному суді ООН розпочалися слухання через вторгнення РФ в Україну

Київ • УНН

 • 120807 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. У Міжнародному суді ООН розпочинаються слухання за позовом України проти Росії у справі щодо звинувачень в геноциді. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

Деталі

За дорученням президента України Володимира Зеленського 7 березня делегація України представляє в Міжнародному суді ООН правову позицію у справі проти Росії, відповідно до Конвенції від 1948 року про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Після Другої світової війни міжнародне співтовариство об’єдналося, щоб визнати два фундаментальні принципи: захист суверенних держав від агресії та захист людей від грубих порушень прав людини, зокрема вчинення геноциду.
Росія маніпулює міжнародним правом та, зокрему, згаданою Конвенцією, яка є фундаментальним міжнародним договором у сфері захисту прав людини, та використала її для збройної агресії проти України.

Сьогодні делегація України звертається до Міжнародного суду ООН з проханням призначити наступні запобіжні заходи у справі з метою припинення кровопролиття:

  • Російська Федерація має негайно зупинити розпочаті 24 лютого 2022 року військові дії на території України;
  • Російська Федерація має невідкладно гарантувати, щоб будь-які військові та інші збройні підрозділи під її контролем чи впливом припинили участь у військових діях.

Цитата

"Українська дипломатія продовжує боротися проти російських загарбників на всіх фронтах, у тому числі юридичному. Ми відстоємо не лише свою свободу та незалежність, але і весь міжнародний правопорядок. Міжнародний суд ООН має стати на бік України та невідкладно призначити запобіжні заходи: наказати Російській Федераціі негайно припинити бойові дії", — зазначив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Нагадаємо

Україна наполягає на створенні спеціальної місії ООН для захисту ядерних об’єктів.

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