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Дело о геноциде: в Международном суде ООН начались слушания из-за вторжения РФ в Украину

Дело о геноциде: в Международном суде ООН начались слушания из-за вторжения РФ в Украину

Киев • УНН

 • 120802 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. В Международном Суде ООН начинаются слушания по иску Украины против России по делу об обвинениях в геноциде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Детали

По поручению президента Украины Владимира Зеленского 7 марта делегация Украины представляет в Международном суде ООН правовую позицию по делу против России, в соответствии с Конвенцией от 1948 года о предотвращении преступления геноцида и наказания за него.

После Второй мировой войны международное сообщество объединилось, чтобы признать два фундаментальных принципа: защиту суверенных государств от агрессии и защиту людей от грубых нарушений прав человека, в частности совершение геноцида.

Россия манипулирует международным правом и, в частности, упомянутой конвенцией, которая является фундаментальным международным договором в сфере защиты прав человека, и использовала ее для вооруженной агрессии против Украины.

Сегодня делегация Украины обращается в Международный суд ООН с просьбой назначить такие меры пресечения по делу с целью прекращения кровопролития:

  • Российская Федерация должна немедленно остановить начатые 24 февраля 2022 года военные действия на территории Украины;
  • Российская Федерация должна безотлагательно гарантировать, чтобы любые военные и другие вооруженные подразделения под ее контролем или влиянием прекратили участие в военных действиях.

Цитата

"Украинская дипломатия продолжает бороться против российских захватчиков на всех фронтах, в том числе юридическом. Мы отстоим не только свою свободу и независимость, но и весь международный правопорядок. Международный суд ООН должен встать на сторону Украины и безотлагательно назначить меры пресечения: приказать Российской Федерации немедленно прекратить боевые действия", — отметил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Напомним

Украина настаивает на создании специальной миссии ООН для защиты ядерных объектов.

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