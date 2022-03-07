Дело о геноциде: в Международном суде ООН начались слушания из-за вторжения РФ в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Международном Суде ООН начинаются слушания по иску Украины против России по делу об обвинениях в геноциде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.
Детали
По поручению президента Украины Владимира Зеленского 7 марта делегация Украины представляет в Международном суде ООН правовую позицию по делу против России, в соответствии с Конвенцией от 1948 года о предотвращении преступления геноцида и наказания за него.
После Второй мировой войны международное сообщество объединилось, чтобы признать два фундаментальных принципа: защиту суверенных государств от агрессии и защиту людей от грубых нарушений прав человека, в частности совершение геноцида.
Россия манипулирует международным правом и, в частности, упомянутой конвенцией, которая является фундаментальным международным договором в сфере защиты прав человека, и использовала ее для вооруженной агрессии против Украины.
Сегодня делегация Украины обращается в Международный суд ООН с просьбой назначить такие меры пресечения по делу с целью прекращения кровопролития:
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- Российская Федерация должна немедленно остановить начатые 24 февраля 2022 года военные действия на территории Украины;
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- Российская Федерация должна безотлагательно гарантировать, чтобы любые военные и другие вооруженные подразделения под ее контролем или влиянием прекратили участие в военных действиях.
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"Украинская дипломатия продолжает бороться против российских захватчиков на всех фронтах, в том числе юридическом. Мы отстоим не только свою свободу и независимость, но и весь международный правопорядок. Международный суд ООН должен встать на сторону Украины и безотлагательно назначить меры пресечения: приказать Российской Федерации немедленно прекратить боевые действия", — отметил глава МИД Дмитрий Кулеба.
Напомним
Украина настаивает на создании специальной миссии ООН для защиты ядерных объектов.