Україна наполягає на створенні спеціальної місії ООН для захисту ядерних об’єктів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Міністр енергетики України Герман Галущенко, виконувач обов’язків голови Держатомрегулювання Олег Коріков, тимчасовий виконувач обов’язків генерального директора ДП НАЕК "Енергоатом" Петро Котін надіслали до Генерального секретаря ООН Антоніу Гуттереша, генерального секретаря ОБСЄ Хельги Марії Шмід, президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн листа із закликом зробити все можливе для запобігання ядерної катастрофи світового масштабу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Держатомрегулювання.
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У листі, зокрема, окреслено критичну ситуацію, яка склалася на захоплених окупантами Чорнобильській й Запорізькій АЕС та інших об’єктах ядерної енергетики. Окрім того, закликають до вжиття невідкладних, ефективних і рішучих дій з боку Організації Об’єднаних Націй, ОБСЄ та МАГАТЕ, щоб запобігти екологічній катастрофі.
Україна наполягає на створенні спеціальної місії ООН із забезпечення безпеки ядерних об’єктів в Україні, зокрема Чорнобильської АЕС (Прип'ять), Запорізької АЕС (Енергодар), Южно-Української АЕС (Південноукраїнськ), Рівненської АЕС (Вараш) та Хмельницької АЕС (Нетішин). Ця місія має включати встановлення фактів та документування всіх злочинних дій російських військових для майбутніх розглядів у міжнародному суді.
Нагадаємо
Запорізька АЕС ще досі перебуває під контролем військових сил Російської Федерації. У мережі знаходяться 2 енергоблоки ЗАЕС. Один блок у ремонті, інший - зупинено.