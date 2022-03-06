Украина настаивает на создании специальной миссии ООН для защиты ядерных объектов

Детали

В письме, в частности, обозначена критическая ситуация, которая сложилась на захваченных оккупантами Чернобыльской и Запорожской АЭС и других объектах ядерной энергетики. Кроме того, призывают к принятию неотложных, эффективных и решительных действий со стороны Организации Объединенных Наций, ОБСЕ и МАГАТЭ, чтобы предотвратить экологическую катастрофу.

Украина настаивает на создании специальной миссии ООН по обеспечению безопасности ядерных объектов в Украине, в частности Чернобыльской АЭС (Припять), Запорожской АЭС (Энергодар), Южно-Украинской АЭС (Южноукраинск), Ровенской АЭС (Вараш) и Хмельницкой АЭС (Нетешин). Эта миссия должна включать установление фактов и документирование всех преступных действий российских военных для будущих разбирательств в международном суде.

Напомним

Запорожская АЭС до сих пор находится под контролем военных сил Российской Федерации. В сети находятся 2 энергоблока ЗАЭС. Один блок в ремонте, другой - остановлен.