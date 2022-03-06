Украина настаивает на создании специальной миссии ООН для защиты ядерных объектов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Министр энергетики Украины Герман Галущенко, исполняющий обязанности председателя Госатомрегулирования Олег Кориков, временно исполняющий обязанности генерального директора ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин отправили генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу, генеральному секретарю ОБСЕ Хельги Марии Шмид, президенту Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен письмо с призывом сделать все возможное для предотвращения ядерной катастрофы мирового масштаба. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госатомрегулирование.
Детали
В письме, в частности, обозначена критическая ситуация, которая сложилась на захваченных оккупантами Чернобыльской и Запорожской АЭС и других объектах ядерной энергетики. Кроме того, призывают к принятию неотложных, эффективных и решительных действий со стороны Организации Объединенных Наций, ОБСЕ и МАГАТЭ, чтобы предотвратить экологическую катастрофу.
Украина настаивает на создании специальной миссии ООН по обеспечению безопасности ядерных объектов в Украине, в частности Чернобыльской АЭС (Припять), Запорожской АЭС (Энергодар), Южно-Украинской АЭС (Южноукраинск), Ровенской АЭС (Вараш) и Хмельницкой АЭС (Нетешин). Эта миссия должна включать установление фактов и документирование всех преступных действий российских военных для будущих разбирательств в международном суде.
Напомним
Запорожская АЭС до сих пор находится под контролем военных сил Российской Федерации. В сети находятся 2 энергоблока ЗАЭС. Один блок в ремонте, другой - остановлен.