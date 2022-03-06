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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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07:52 • 5976 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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Запорізька АЕС ще досі перебуває під контролем військових сил Російської Федерації

Запорізька АЕС ще досі перебуває під контролем військових сил Російської Федерації

Київ • УНН

 • 191623 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. Запорізька АЕС ще досі перебуває під контролем військових сил Російської Федерації. У мережі знаходяться 2 енергоблоки Запорізької АЕС. Один блок у ремонті, інші - зупинені. Про це йдеться в повідомленні Держатомрегулювання, передає УНН.

Деталі

Оперативний персонал Запорізької АЕС контролює стан енергоблоків та забезпечує їх безпечну експлуатацію згідно вимог експлуатаційної документації.

Автоматизована система радіаційного контролю АЕС та автоматизована система контролю радіаційного стану в санітарно-захисній зоні та зоні спостереження працюють у штатному режимі, змін радіаційного стану на майданчику АЕС, в ЗС та СЗЗ не зафіксовано.

"Присутність на території Запорізької АЕС та у місті Енергодар озброєних ворожих військових та важкої техніки поблизу АЕС створює психологічний тиск як на персонал АЕС, так і на населення. В місті перебої із мобільним зв’язком, більшість інтернет-провайдерів не працюють, складнощі із продуктами харчування. Все це негативно впливає на моральний стан персоналу станції та суттєво впливає на забезпечення ядерної та радіаційної безпеки АЕС", - йдеться в повідомленні.

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