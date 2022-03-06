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15 марта, 19:03 • 82963 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 121279 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 95645 просмотра

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15 марта, 11:23 • 93404 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 81805 просмотра

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Запорожская АЭС до сих пор находится под контролем военных сил Российской Федерации

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 марта. УНН. Запорожская АЭС до сих пор находится под контролем военных сил Российской Федерации. В сети находятся 2 энергоблока Запорожской АЭС. Один блок в ремонте, другие - остановлены. Об этом говорится в сообщении Госатомрегулирования, передает УНН.

Детали

Оперативный персонал Запорожской АЭС контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их безопасную эксплуатацию в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.

Автоматизированная система радиационного контроля АЭС и автоматизированная система контроля радиационной обстановки в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения работают в штатном режиме, изменений радиационной обстановки на площадке АЭС, в ВС и СЗЗ не зафиксировано.

"Присутствие на территории Запорожской АЭС и в городе Энергодар вооруженных вражеских военных и тяжелой техники вблизи АЭС создает психологическое давление на персонал АЭС, так и на население. В городе перебои с мобильной связью, большинство интернет-провайдеров не работают, сложности с продуктами питания. Все это негативно влияет на моральное состояние персонала станции и существенно влияет на обеспечение ядерной и радиационной безопасности АЭС", - говорится в сообщении.

Украинские Национальные Новости

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