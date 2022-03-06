Запорожская АЭС до сих пор находится под контролем военных сил Российской Федерации

Детали

Оперативный персонал Запорожской АЭС контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их безопасную эксплуатацию в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.

Автоматизированная система радиационного контроля АЭС и автоматизированная система контроля радиационной обстановки в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения работают в штатном режиме, изменений радиационной обстановки на площадке АЭС, в ВС и СЗЗ не зафиксировано.

"Присутствие на территории Запорожской АЭС и в городе Энергодар вооруженных вражеских военных и тяжелой техники вблизи АЭС создает психологическое давление на персонал АЭС, так и на население. В городе перебои с мобильной связью, большинство интернет-провайдеров не работают, сложности с продуктами питания. Все это негативно влияет на моральное состояние персонала станции и существенно влияет на обеспечение ядерной и радиационной безопасности АЭС", - говорится в сообщении.