Справа про геноцид: Росія не з’явилася до суду ООН на розгляд позову України
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. На слухання у Міжнародному суді в Гаазі за позовом Києва з метою припинення неспровокованого вторгнення російських військ в Україну представники Москви на засідання не з’явилися, повідомляє "Радіо Свобода", пише УНН.
Суд ООН відкрив справу 7 березня.
Доповнення
За дорученням президента України Володимира Зеленського 7 березня делегація України представляє в Міжнародному суді ООН правову позицію у справі проти Росії, відповідно до Конвенції від 1948 року про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.
Сьогодні делегація України зверталася до Міжнародного суду ООН з проханням призначити наступні запобіжні заходи у справі з метою припинення кровопролиття:
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- Російська Федерація має негайно зупинити розпочаті 24 лютого 2022 року військові дії на території України;
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- Російська Федерація має невідкладно гарантувати, щоб будь-які військові та інші збройні підрозділи під її контролем чи впливом припинили участь у військових діях.
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