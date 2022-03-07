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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

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Справа про геноцид: Росія не з’явилася до суду ООН на розгляд позову України

Справа про геноцид: Росія не з’явилася до суду ООН на розгляд позову України

Київ • УНН

 • 156856 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. На слухання у Міжнародному суді в Гаазі за позовом Києва з метою припинення неспровокованого вторгнення російських військ в Україну представники Москви на засідання не з’явилися, повідомляє "Радіо Свобода", пише УНН.

Суд ООН відкрив справу 7 березня.

Доповнення

За дорученням президента України Володимира Зеленського 7 березня делегація України представляє в Міжнародному суді ООН правову позицію у справі проти Росії, відповідно до Конвенції від 1948 року про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Сьогодні делегація України зверталася до Міжнародного суду ООН з проханням призначити наступні запобіжні заходи у справі з метою припинення кровопролиття:

  • Російська Федерація має негайно зупинити розпочаті 24 лютого 2022 року військові дії на території України;
  • Російська Федерація має невідкладно гарантувати, щоб будь-які військові та інші збройні підрозділи під її контролем чи впливом припинили участь у військових діях.
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