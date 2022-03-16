Россияне в школах под оккупацией отменили украинский язык и историю Украины – языковой омбудсмен

Детали

"Российские оккупанты продолжают политику геноцида - лингвоцида. На территории Донецкой и Луганской областей, только что оккупированных российскими войсками, враги продолжают политику деукраинизации учебных заведений", - написал Креминь.

Уполномоченный попросил международные правозащитные организации фиксировать и реагировать на все преступления, которые россия совершает в Украине.

"Призываю наших граждан сообщать обо всех фактах нарушения прав человека для дальнейших исков в Международный суд ООН. Кремлевского карлика-извращенца, переплюнувшего и гитлера, и сталина, - к высшей меры наказания", - добавил омбудсмен.

Напомним

Сегодня, 16 марта, Международный суд ООН принял предварительное решение по делу "Украина против россии". Он постановил, что рф должна немедленно прекратить военные действия в Украине.