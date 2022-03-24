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Оккупанты уничтожают украинскую литературу и учебники истории: какие книги "под запретом"

Киев • УНН

 • 302767 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Российские войска на временно оккупированных территориях изымают и уничтожают украинскую литературу и учебники истории Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

Оккупанты уничтожают украинскую литературу и учебники истории: какие книги "под запретом"

Детали

Как отметили, в библиотеках временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Черниговской и Сумской областей начали изымать украинскую историческую и художественную литературу, которая не совпадает с постулатами кремлевской пропаганды. Для этого дела привлекли российские подразделения "военной полиции". Сейчас, кроме репрессивных, они выполняют так называемые "идеологические функции".

Больше всего оккупантов интересуют книги об истории Майдана, АТО/ООС, украинских освободительных соревнований. К "экстремистской" литературе относят школьные учебники истории Украины, научную и популярную историческую литературу.

Оккупанты имеют целый перечень запрещенных к упоминанию имен. Среди них: Мазепа, Петлюра, Бандера, Шухевич, Чорновил. В городах Кременная, Рубежное (Луганская область) Городня (Черниговская область) известны случаи изъятия книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани.

Найденные книги изымают, уничтожают на месте или вывозят в неизвестном направлении.

Добавим

В Старобельске Луганской области российская оккупационная администрация проводит мероприятия по внедрению в оборот российских рублей для расчета в магазинах и на рынках.

Также путинские войска пытаются расставлять на местах оккупационные администрации. Разыскивают патриотов и участников АТО/ООС.

Местному населению приказали собирать документы, якобы с целью оформления пенсионного обеспечения.

Напомним

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей российские захватчики заявили о возобновлении учебного процесса в школах, но без украинского языка, украинской литературы и истории Украины.

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