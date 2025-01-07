росіяни планують вивезти до рф 5 тисяч школярів із ТОТ Луганщини - ЦНС
Київ • УНН
росія має намір вивезти 5 тисяч дітей з окупованої Луганщини за програмою "Культурна карта 4+85". Кремль посилює політику асиміляції українців на окупованих територіях через "культурні" та "оздоровчі" програми.
Росіяни за кремлівською програмою "Культурна карта 4+85" планують вивезти до рф 5 тисяч дітей із тимчасово окупованої Луганщини. Пише Центр національного спротиву, передає УНН.
Культурна карта передбачає пропагандистські подорожі школярів у міста московії з метою промивання мізків маленьких українців і подальшої їх русифікації. Окрім цього дітям пропонують продовжувати навчання в рф,
У ЦНС додають, що у 2025 році Кремль посилює політику асиміляції українців на тимчасово окупованих територіях. Для цього мінкульту РФ створив спеціальні програми.
Також росіяни активно шукають способи, аби вивезти до РФ українських дітей: це і "університетські зміни" , і "оздоровчі" подорожі.
Центр національного спротиву зазначає, що кожен, хто причетний до вивезення українських дітей та змінює їхню самоідентифікацію, буде нести відповідальність за свої вчинки. За міжнародним правом такий злочин є актом геноциду,
Нагадаємо
На окупованій Херсонщині російська влада вилучає та знищує десятки тисяч українських книг з бібліотек. Під заборону потрапили твори класиків, підручники з історії та книги про Голодомор.