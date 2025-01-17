Захватчики поднимают стоимость проезда в общественном транспорте в оккупированном Луганске - Сопротивление
Киев • УНН
С 1 февраля стоимость проезда в общественном транспорте оккупированного Луганска вырастет до 40 рублей. При этом город фактически не имеет функционирующего общественного транспорта из-за уничтоженного автопарка и нехватки водителей.
С 1 февраля проезд в общественном транспорте временно оккупированного Луганска будет стоить 40 российских рублей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Оккупанты продолжают «улучшать» жизнь людей на территориях, которые уничтожили, и наживаться на них. 40 российских рублей с 1 февраля будет стоить проезд в общественном транспорте временно оккупированного Луганска. И это при том, что как такового общественного транспорта в городе нет. Местные уже привыкли к тому, что рассчитывать на маршрутку, трамвай или троллейбус нельзя,
Как отмечается, отсутствие графика или достаточного количества соответствующего транспорта - это малейшее неудобство. Ведь автопарк уничтожен и ездить городскими автобусами просто опасно.
А еще нехватка водителей, которых попросту мобилизуют в армию, уничтожили в целом функционал общественного транспорта временно оккупированной Украины
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