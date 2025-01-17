Угода між Ізраїлем і ХАМАС: чи зірвуться домовленості

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Існує ризик, що війна в Газі продовжиться. Підписана угода про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС може набути чинності лише у понеділок. Уряд Ізраїлю збереться лише у суботу ввечері, щоб проголосувати за угоду.

16 січня, внісши остаточні зміни в угоду між Ізраїлем та ХАМАС щодо припинення вогню в секторі Гази, всі сторони підписали документ. Однак процес її реалізації опинився під загрозою

УНН зібрав деталі останніх подій і разом із експертом проаналізував, що буде далі.

За інформацією ізраїльських ЗМІ, згідно з угодою ХАМАС і союзні бойові угруповання повинні звільнити 33 ізраїльських заручників, яких утримують у Газі після терактів 7 жовтня 2023 року. Натомість Ізраїль має випустити з в’язниць сотні палестинців. Очікується, що після набуття чинності угода дозволить частині цивільного населення повернутися до північної Гази, а гуманітарні організації зможуть доставити допомогу у зруйновані райони.

Це може стати першим тимчасовим припиненням бойових дій у секторі Газа за понад рік та лише другим із початку масштабної військової кампанії Ізраїлю проти ХАМАС.

Зрив домовленостей: у чому була причина?

Втім, за кілька днів після попереднього погодження угоди ситуація загострилася. Офіс прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу заявив, що ХАМАС у "останню хвилину" висунув нові вимоги, що суперечать попереднім домовленостям. 

"ХАМАС створює кризу в останній момент, порушуючи узгоджені умови угоди", — йдеться у заяві ізраїльського уряду. Там також підкреслили, що Кабінет міністрів не буде збиратися для схвалення угоди, доки ХАМАС не відмовиться від спроб внести зміни.

За повідомленнями ізраїльських джерел, головна суперечність стосується списку палестинських ув’язнених, яких мають звільнити в рамках угоди. ХАМАС вимагає гарантій щодо конкретних осіб, але Ізраїль наполягає на власних критеріях відбору. Попри це, переговори тривають.

Ізраїль завдає ударів по Газі, ліквідовано бойовика ХАМАС

Поки тривали дипломатичні суперечки, ізраїльська армія продовжувала операції в секторі Газа. В ніч на 16 січня було ліквідовано одного з бойовиків спецпідрозділу "Нухба" Мухаммеда Хашама Захеді Абу Ар-Руса. Ізраїльські спецслужби вважають його причетним до нападу на музичний фестиваль Nova 7 жовтня 2023 року, під час якого загинули сотні цивільних. 

Також армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила про удари по близько 50 цілях у Газі. Вони включали склади зброї, пускові установки ракет, командні пункти ХАМАС і "Ісламського джихаду". Військові підкреслили, що перед ударами було вжито заходів для мінімізації жертв серед цивільного населення.

Що далі? Перемир’я чи нова ескалація

За планом, Ізраїль мав зменшити кількість авіаударів по Газі з 17 січня, а перших заручників повинні були звільнити вже 18 січня. Однак через затримку в узгодженні документів процес може зсунутися щонайменше на один день.

Ізраїльський Кабінет міністрів має офіційно затвердити угоду, перш ніж вона набуде чинності. Однак і тут є підводні камені. За ізраїльськими законами, противники угоди мають право протягом 24 годин подати петицію до Верховного суду. Оскільки багато урядовців є релігійними євреями, які дотримуються шабату, Кабмін відклав розгляд угоди на вечір 18 січня. Це означає, що остаточне рішення може бути ухвалене лише у неділю, а перемир’я — початися з понеділка..

Чому відбувся зрив угоди? Експертна думка

Політолог Тарас Загородній теж вважає, що наразі перемир’я залишається під питанням.

Ну, зрозуміло, що у них вже було багато таких угод, і не всі вони виконувалися, не всі вони до виконувалися до кінця. Тому не виключено, що буде подальше знищення ХАМАСу, оскільки така угода в даному випадку не може бути вигідною Ізраїлю. Недобитий ХАМАС фактично не контролюватиме територію Гази, а контролюватиме Ізраїль, що створюватиме ризики нових атак для нього. Саме тому й не відбулося припинення бойових дій, і далі можливе продовження ударів по ХАМАСу

- розповів Тарас Загородній.

На його думку, угода може бути укладена, коли Трамп прийде до влади, адже йому потрібні лаври миротворця, а не Байдену, який йде з посади.

Додамо

Хоча угода про перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС формально погоджена, її виконання залишається під питанням. Каменем спотикання стали нові вимоги ХАМАСу та бюрократичні процедури ізраїльського уряду.

Якщо компроміс не буде знайдено найближчими днями, є ризик, що війна в Газі продовжиться.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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