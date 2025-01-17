ukenru
Эксклюзив
Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности
07:39 • 49274 просмотра

Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности

Эксклюзив
Почему и.о. директора разрушенного Донецкого аэропорта до сих пор получает зарплату: разъяснение от ОГА
07:04 • 65513 просмотра

Почему и.о. директора разрушенного Донецкого аэропорта до сих пор получает зарплату: разъяснение от ОГА

Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев
16 января, 18:13 • 114862 просмотра

Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев

Эксклюзив
Минздрав должен пересматривать устаревшие протоколы, но в ситуации с буллезным эпидермолизом новые международные рекомендации игнорируются шестой год
16 января, 16:32 • 135728 просмотра

Минздрав должен пересматривать устаревшие протоколы, но в ситуации с буллезным эпидермолизом новые международные рекомендации игнорируются шестой год

Топ спортивных событий января-февраля 2025: от футбола до биатлона
16 января, 16:30 • 129088 просмотра

Топ спортивных событий января-февраля 2025: от футбола до биатлона

Эксклюзив
Бесплатная вакцинация от ВПЧ: кто сможет получить прививку с 2026 года
16 января, 14:08 • 116138 просмотра

Бесплатная вакцинация от ВПЧ: кто сможет получить прививку с 2026 года

Эксклюзив
Прививки в Украине: иммунолог рассказал, достаточно ли вакцин и какие еще должны быть в календаре
16 января, 12:43 • 116478 просмотра

Прививки в Украине: иммунолог рассказал, достаточно ли вакцин и какие еще должны быть в календаре

Зеленский: Украина не ведет за кулисами никаких разговоров с россией
16 января, 10:49 • 120313 просмотра

Зеленский: Украина не ведет за кулисами никаких разговоров с россией

Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена
15 января, 13:13 • 152849 просмотра

Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена

Эксклюзив
ФГВФЛ выплатил 99% задолженности перед участниками 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд"
15 января, 12:02 • 162732 просмотра

ФГВФЛ выплатил 99% задолженности перед участниками 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд"

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На Киевщине обломки вражеского дрона ранили ребенка - ОВА

На Киевщине обломки вражеского дрона ранили ребенка - ОВА

16 января, 23:29 • 100384 просмотра
Трамп назначил Сталлоне, Гибсона и Войта посланниками в Голливуде

Трамп назначил Сталлоне, Гибсона и Войта посланниками в Голливуде

17 января, 00:04 • 100384 просмотра
российские дипломаты во время экскурсии тайно попали в закрытую зону парламента Британии - Guardian

российские дипломаты во время экскурсии тайно попали в закрытую зону парламента Британии - Guardian

17 января, 01:32 • 81203 просмотра
Захватчики поднимают стоимость проезда в общественном транспорте в оккупированном Луганске - Сопротивление

Захватчики поднимают стоимость проезда в общественном транспорте в оккупированном Луганске - Сопротивление

17 января, 02:56 • 97154 просмотра
НАТО перебирает от США ответственность за координацию военной помощи Украине - адмирал Бауэр

НАТО перебирает от США ответственность за координацию военной помощи Украине - адмирал Бауэр

03:24 • 54201 просмотра
публикации
Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности

Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности
Эксклюзив

07:39 • 49274 просмотра
АРМА и реестр арестованных активов: решат ли новые инструменты старые проблемы?

АРМА и реестр арестованных активов: решат ли новые инструменты старые проблемы?

16 января, 17:54 • 109637 просмотра
Минздрав должен пересматривать устаревшие протоколы, но в ситуации с буллезным эпидермолизом новые международные рекомендации игнорируются шестой год

Минздрав должен пересматривать устаревшие протоколы, но в ситуации с буллезным эпидермолизом новые международные рекомендации игнорируются шестой год
Эксклюзив

16 января, 16:32 • 135728 просмотра
Топ спортивных событий января-февраля 2025: от футбола до биатлона

Топ спортивных событий января-февраля 2025: от футбола до биатлона

16 января, 16:30 • 129088 просмотра
Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

15 января, 08:50 • 199028 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев

Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев

16 января, 18:13 • 114862 просмотра
Нотр-Дам де Пари установил рекорд посещаемости после открытия

Нотр-Дам де Пари установил рекорд посещаемости после открытия

16 января, 10:18 • 143687 просмотра
"Добро пожаловать в этот сумасшедший мир": певец Позитив впервые стал отцом

"Добро пожаловать в этот сумасшедший мир": певец Позитив впервые стал отцом

15 января, 13:28 • 136696 просмотра
Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

14 января, 08:13 • 169171 просмотра
Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

13 января, 15:20 • 157568 просмотра
Актуальное
Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности

Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности

Киев  •  УНН

 • 48280 просмотра

Read in English

Существует риск, что война в Газе продолжится. Подписанное соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС может вступить в силу только в понедельник. Правительство Израиля соберется только в субботу вечером, чтобы проголосовать за соглашение.

Переговоры между Израилем и группировкой ХАМАС по прекращению огня в секторе Газа вышли на финишную прямую. 16 января, внеся окончательные изменения в соглашение о перемирии в секторе Газа, все стороны подписали документ. Однако процесс его реализации оказался под угрозой

УНН собрал детали последних событий и вместе с экспертом проанализировал, что будет дальше.

По информации израильских СМИ, согласно договору ХАМАС и союзные боевые группировки должны освободить 33 израильских заложников, которых удерживают в Газе после терактов 7 октября 2023 года. Взамен Израиль должен выпустить из тюрем сотни палестинцев. Ожидается, что после вступления в силу соглашение позволит части гражданского населения вернуться в северную Газу, а гуманитарные организации смогут доставить помощь в разрушенные районы.

Это может стать первым временным прекращением боевых действий в секторе Газа за более чем год и лишь вторым с начала масштабной военной кампании Израиля против ХАМАС.

Срыв договоренностей: в чем была причина?

Впрочем, через несколько дней после предварительного согласования соглашения ситуация обострилась. Офис премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху заявил, что ХАМАС в «последнюю минуту» выдвинул новые требования, противоречащие предыдущим договоренностям. 

«ХАМАС создает кризис в последний момент, нарушая согласованные условия соглашения», - говорится в заявлении израильского правительства. Там также подчеркнули, что Кабинет министров не будет собираться для одобрения соглашения, пока ХАМАС не откажется от попыток внести изменения.

По сообщениям израильских источников, главное противоречие касается списка палестинских заключенных, которых должны освободить в рамках соглашения. ХАМАС требует гарантий в отношении конкретных лиц, но Израиль настаивает на собственных критериях отбора. Несмотря на это, переговоры продолжаются.

Израиль наносит удары по Газе, ликвидирован боевик ХАМАС

Пока продолжались дипломатические споры, израильская армия продолжала операции в секторе Газа. В ночь на 16 января был ликвидирован один из боевиков спецподразделения «Нухба» Мухаммед Хашам Захеди Абу Ар-Руса. Израильские спецслужбы считают его причастным к нападению на музыкальный фестиваль Nova 7 октября 2023 года, во время которого погибли сотни гражданских. 

Также армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударах по около 50 целям в Газе. Они включали склады оружия, пусковые установки ракет, командные пункты ХАМАС и «Исламского джихада». Военные подчеркнули, что перед ударами были приняты меры для минимизации жертв среди гражданского населения.

Что дальше? Перемирие или новая эскалация

По плану, Израиль должен был уменьшить количество авиаударов по Газе с 17 января, а первых заложников должны были освободить уже 18 января. Однако из-за задержки в согласовании документов процесс может сдвинуться минимум на один день.

Израильский Кабинет министров должен официально утвердить соглашение, прежде чем оно вступит в силу. Однако и здесь есть подводные камни. По израильским законам, противники соглашения имеют право в течение 24 часов подать петицию в Верховный суд. Поскольку многие чиновники являются религиозными евреями, соблюдающими шабат, Кабмин отложил рассмотрение соглашения на вечер 18 января. Это означает, что окончательное решение может быть принято только в воскресенье, а перемирие - начаться с понедельника.

Почему произошел срыв сделки? Экспертное мнение

Политолог Тарас Загородний тоже считает, что сейчас перемирие остается под вопросом.

Ну, понятно, что у них уже было много таких соглашений, и не все они выполнялись, не все они до выполнялись до конца. Поэтому не исключено, что будет дальнейшее уничтожение ХАМАСа, поскольку такое соглашение в данном случае не может быть выгодным Израилю. Недобитый ХАМАС фактически не будет контролировать территорию Газы, а будет контролировать Израиль, что будет создавать риски новых атак для него. Именно поэтому и не произошло прекращения боевых действий, и далее возможно продолжение ударов по ХАМАСу

- рассказал Тарас Загородний.

По его мнению, соглашение может быть заключено, когда Трамп придет к власти, ведь ему нужны лавры миротворца, а не Байдену, который уходит с должности.

Добавим

Хотя соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАС формально согласовано, его выполнение остается под вопросом. Камнем преткновения стали новые требования ХАМАСа и бюрократические процедуры израильского правительства.

Если компромисс не будет найден в ближайшие дни, есть риск, что война в Газе продолжится.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Новости Мирапубликации
izrailИзраиль
armiya-oboroni-izrailyaАрмия обороны Израиля
donald-trampДональд Трамп
biniamin-netaniakhuБиньямин Нетаньяху
dzho-baidenДжо Байден
sektor-hazaСектор Газа

Обратиться по вопросам размещения рекламы