Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности

Переговоры между Израилем и группировкой ХАМАС по прекращению огня в секторе Газа вышли на финишную прямую. 16 января, внеся окончательные изменения в соглашение о перемирии в секторе Газа, все стороны подписали документ. Однако процесс его реализации оказался под угрозой.

УНН собрал детали последних событий и вместе с экспертом проанализировал, что будет дальше.

По информации израильских СМИ, согласно договору ХАМАС и союзные боевые группировки должны освободить 33 израильских заложников, которых удерживают в Газе после терактов 7 октября 2023 года. Взамен Израиль должен выпустить из тюрем сотни палестинцев. Ожидается, что после вступления в силу соглашение позволит части гражданского населения вернуться в северную Газу, а гуманитарные организации смогут доставить помощь в разрушенные районы.

Это может стать первым временным прекращением боевых действий в секторе Газа за более чем год и лишь вторым с начала масштабной военной кампании Израиля против ХАМАС.

Срыв договоренностей: в чем была причина?

Впрочем, через несколько дней после предварительного согласования соглашения ситуация обострилась. Офис премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху заявил, что ХАМАС в «последнюю минуту» выдвинул новые требования, противоречащие предыдущим договоренностям.

«ХАМАС создает кризис в последний момент, нарушая согласованные условия соглашения», - говорится в заявлении израильского правительства. Там также подчеркнули, что Кабинет министров не будет собираться для одобрения соглашения, пока ХАМАС не откажется от попыток внести изменения.

По сообщениям израильских источников, главное противоречие касается списка палестинских заключенных, которых должны освободить в рамках соглашения. ХАМАС требует гарантий в отношении конкретных лиц, но Израиль настаивает на собственных критериях отбора. Несмотря на это, переговоры продолжаются.

Израиль наносит удары по Газе, ликвидирован боевик ХАМАС

Пока продолжались дипломатические споры, израильская армия продолжала операции в секторе Газа. В ночь на 16 января был ликвидирован один из боевиков спецподразделения «Нухба» Мухаммед Хашам Захеди Абу Ар-Руса. Израильские спецслужбы считают его причастным к нападению на музыкальный фестиваль Nova 7 октября 2023 года, во время которого погибли сотни гражданских.

Также армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударах по около 50 целям в Газе. Они включали склады оружия, пусковые установки ракет, командные пункты ХАМАС и «Исламского джихада». Военные подчеркнули, что перед ударами были приняты меры для минимизации жертв среди гражданского населения.

Что дальше? Перемирие или новая эскалация

По плану, Израиль должен был уменьшить количество авиаударов по Газе с 17 января, а первых заложников должны были освободить уже 18 января. Однако из-за задержки в согласовании документов процесс может сдвинуться минимум на один день.

Израильский Кабинет министров должен официально утвердить соглашение, прежде чем оно вступит в силу. Однако и здесь есть подводные камни. По израильским законам, противники соглашения имеют право в течение 24 часов подать петицию в Верховный суд. Поскольку многие чиновники являются религиозными евреями, соблюдающими шабат, Кабмин отложил рассмотрение соглашения на вечер 18 января. Это означает, что окончательное решение может быть принято только в воскресенье, а перемирие - начаться с понедельника.

Почему произошел срыв сделки? Экспертное мнение

Политолог Тарас Загородний тоже считает, что сейчас перемирие остается под вопросом.

Ну, понятно, что у них уже было много таких соглашений, и не все они выполнялись, не все они до выполнялись до конца. Поэтому не исключено, что будет дальнейшее уничтожение ХАМАСа, поскольку такое соглашение в данном случае не может быть выгодным Израилю. Недобитый ХАМАС фактически не будет контролировать территорию Газы, а будет контролировать Израиль, что будет создавать риски новых атак для него. Именно поэтому и не произошло прекращения боевых действий, и далее возможно продолжение ударов по ХАМАСу - рассказал Тарас Загородний.

По его мнению, соглашение может быть заключено, когда Трамп придет к власти, ведь ему нужны лавры миротворца, а не Байдену, который уходит с должности.

Добавим

Хотя соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАС формально согласовано, его выполнение остается под вопросом. Камнем преткновения стали новые требования ХАМАСа и бюрократические процедуры израильского правительства.

Если компромисс не будет найден в ближайшие дни, есть риск, что война в Газе продолжится.