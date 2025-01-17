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Ізраїль ліквідував представника ХАМАС, який влаштував різанину на фестивалі 7 жовтня

Ізраїль ліквідував представника ХАМАС, який влаштував різанину на фестивалі 7 жовтня

Київ • УНН

 • 29413 перегляди

Ізраїльські військові ліквідували бойовика ХАМАС Мухаммеда Хашама Захеді Абу Аль-Руса, причетного до атаки на фестиваль Nova 7 жовтня. ЦАХАЛ також завдав ударів по 50 об'єктах терору в Секторі Газа.

Ізраїльські військові ліквідували Мухаммеда Хашама Захеді Абу Аль-Руса. Його звинувачували в участі у різанині на музичному фестивалі "Nova". Про це повідомляє Армії оборони Ізраїлю, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що антитерористична операція відбулася в ніч на 16 січня. Ізраїльські військові ліквідували терориста "Нухба" (один із підрозділів військового крила ХАМАС, - ред.) Мухаммеда Хашама Захеді Абу Ар-Руса. Він проник на територію Ізраїлю 7 жовтня 2023 року і брав участь у різанині на музичному фестивалі "Nova".

Крім того, за останню добу ЦАХАЛ завдала ударів по близько 50 об'єктах терору в Секторі Газа. Уражено терористів ХАМАС й "Ісламського джихаду", військові об'єкти, склади зброї, пускові установки, місця виробництва зброї і спостережні пункти.

Зазначається, що перед ударами військові вжили численних заходів для зменшення ризику заподіяння шкоди цивільному населенню та цивільній інфраструктурі. Зокрема, було використане повітряне спостереження, високоточні боєприпаси та додаткові розвідувальні дані.

Нагадаємо

16 січня, внісши остаточні зміни в угоду про перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС в секторі Гази, всі сторони підписали документ.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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