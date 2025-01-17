Израиль ликвидировал представителя ХАМАС, который устроил резню на фестивале 7 октября
Киев • УНН
Израильские военные ликвидировали боевика ХАМАС Мухаммеда Хашама Захеди Абу Аль-Руса, причастного к атаке на фестиваль Nova 7 октября. ЦАХАЛ также нанес удары по 50 объектам террора в Секторе Газа.
Израильские военные ликвидировали Мухаммеда Хашама Захеди Абу Аль-Руса. Его обвиняли в участии в резне на музыкальном фестивале "Nova". Об этом сообщает Армии обороны Израиля, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что антитеррористическая операция состоялась в ночь на 16 января. Израильские военные ликвидировали террориста "Нухба" (одно из подразделений военного крыла ХАМАС, - ред.) Мухаммеда Хашама Захеди Абу Ар-Руса. Он проник на территорию Израиля 7 октября 2023 года и участвовал в резне на музыкальном фестивале "Nova".
Кроме того, за последние сутки ЦАХАЛ нанесла удары по около 50 объектам террора в Секторе Газа. Поражены террористы ХАМАС и "Исламского джихада", военные объекты, склады оружия, пусковые установки, места производства оружия и наблюдательные пункты.
Отмечается, что перед ударами военные приняли многочисленные меры для уменьшения риска причинения вреда гражданскому населению и гражданской инфраструктуре. В частности, было использовано воздушное наблюдение, высокоточные боеприпасы и дополнительные разведывательные данные.
Напомним
16 января, внеся окончательные изменения в соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, все стороны подписали документ.