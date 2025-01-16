У Нетаньягу заявили про створення ХАМАС "кризи" в останню хвилину: затримується схвалення угоди про припинення вогню

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 63217 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 64666 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 80214 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

09:48 • 114142 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 139189 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 132023 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 147707 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 173797 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 220482 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176377 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 113414 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 119389 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 152442 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 135700 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

12:14 • 112538 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 63180 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 71095 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 207098 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 204700 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 335543 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 28450 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 30727 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 73540 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 100390 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

17 березня, 08:19 • 96210 перегляди
Актуальне
У Нетаньягу заявили про створення ХАМАС "кризи" в останню хвилину: затримується схвалення угоди про припинення вогню

У Нетаньягу заявили про створення ХАМАС "кризи" в останню хвилину: затримується схвалення угоди про припинення вогню

Київ • УНН

 • 24220 перегляди

Офіс Нетаньягу заявляє про відмову ХАМАС від частини домовленостей щодо звільнення заручників у секторі Газа. ХАМАС вимагає уточнити особи палестинських ув'язнених, що суперечить узгодженим умовам.

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу стверджує, що ХАМАС відмовився від деяких частин угоди і в останню хвилину створює "кризу" у фіналізації угоди щодо звільнення заручників, пише УНН з посиланням на AP та The Times of Israel.

Деталі

У четвер офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу заявив, що його Кабінет міністрів не збереться для схвалення угоди про припинення вогню в секторі Газа, поки ХАМАС не відмовиться від того, що він назвав кризою в останню хвилину".

"ХАМАС порушує домовленості і створює кризу в останню хвилину, яка перешкоджає угоді", - ідеться у заяві офісу прем'єр-міністра Ізраїлю, опублікованій англійською та івритом.

"Ізраїльський кабінет не збереться, поки посередники не повідомлять Ізраїль про те, що ХАМАС прийняв усі елементи угоди", - сказано у заяві.

Офіс Нетаньягу звинуватив ХАМАС у відмові від деяких частин угоди у спробі "вибити поступки в останню хвилину". Подробиць він не навів.

Ізраїльський кабінет міністрів мав ратифікувати угоду у четвер.

Доповнення

Уночі офіс прем'єр-міністра Ізраїлю заявив, що передбачувана суперечка була пов'язана з особами палестинських ув’язнених, яких планується звільнити. У ньому сказано, що ХАМАС "вимагає вказати особи цих вбивць", що суперечить узгодженим умовам.

У версії угоди, що просочилася, йдеться, що ув'язнених буде звільнено "на основі списків, узгоджених обома сторонами".

Учора ввечері прем'єр-міністр Катару, а також президент США Джо Байден та обраний президент США Дональд Трамп оголосили про досягнення угоди, але прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу продовжує наполягати на тому, що остаточна угода ще не підписана, і деякі незрозумілі деталі залишаються.

Ізраїль і ХАМАС домовилися про припинення вогню в секторі Газа і звільнення заручників - ЗМІ15.01.25, 19:18 • 28466 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
izrailІзраїль
donald-trampДональд Трамп
katarКатар
biniamin-netaniakhuБіньямін Нетаньяху
dzho-baidenДжо Байден
sektor-hazaСектор Газа

Звернутися з питань розміщення реклами