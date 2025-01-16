У Нетаньягу заявили про створення ХАМАС "кризи" в останню хвилину: затримується схвалення угоди про припинення вогню
Київ • УНН
Офіс Нетаньягу заявляє про відмову ХАМАС від частини домовленостей щодо звільнення заручників у секторі Газа. ХАМАС вимагає уточнити особи палестинських ув'язнених, що суперечить узгодженим умовам.
Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу стверджує, що ХАМАС відмовився від деяких частин угоди і в останню хвилину створює "кризу" у фіналізації угоди щодо звільнення заручників, пише УНН з посиланням на AP та The Times of Israel.
Деталі
У четвер офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу заявив, що його Кабінет міністрів не збереться для схвалення угоди про припинення вогню в секторі Газа, поки ХАМАС не відмовиться від того, що він назвав кризою в останню хвилину".
"ХАМАС порушує домовленості і створює кризу в останню хвилину, яка перешкоджає угоді", - ідеться у заяві офісу прем'єр-міністра Ізраїлю, опублікованій англійською та івритом.
"Ізраїльський кабінет не збереться, поки посередники не повідомлять Ізраїль про те, що ХАМАС прийняв усі елементи угоди", - сказано у заяві.
Офіс Нетаньягу звинуватив ХАМАС у відмові від деяких частин угоди у спробі "вибити поступки в останню хвилину". Подробиць він не навів.
Ізраїльський кабінет міністрів мав ратифікувати угоду у четвер.
Доповнення
Уночі офіс прем'єр-міністра Ізраїлю заявив, що передбачувана суперечка була пов'язана з особами палестинських ув’язнених, яких планується звільнити. У ньому сказано, що ХАМАС "вимагає вказати особи цих вбивць", що суперечить узгодженим умовам.
У версії угоди, що просочилася, йдеться, що ув'язнених буде звільнено "на основі списків, узгоджених обома сторонами".
Учора ввечері прем'єр-міністр Катару, а також президент США Джо Байден та обраний президент США Дональд Трамп оголосили про досягнення угоди, але прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу продовжує наполягати на тому, що остаточна угода ще не підписана, і деякі незрозумілі деталі залишаються.
Ізраїль і ХАМАС домовилися про припинення вогню в секторі Газа і звільнення заручників - ЗМІ15.01.25, 19:18 • 28466 переглядiв