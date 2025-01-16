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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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У Нетаньяху заявили о создании ХАМАС «кризиса» в последнюю минуту: задерживается одобрение соглашения о прекращении огня

Киев  •  УНН

 • 2000 просмотра

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Офис Нетаньяху заявляет об отказе ХАМАС от части договоренностей по освобождению заложников в секторе Газа. ХАМАС требует уточнить личности палестинских заключенных, что противоречит согласованным условиям.

Офис премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху утверждает, что ХАМАС отказался от некоторых частей соглашения и в последнюю минуту создает «кризис» в финализации соглашения об освобождении заложников, пишет УНН со ссылкой на AP и The Times of Israel.

Детали

В четверг офис премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху заявил, что его Кабинет министров не соберется для одобрения соглашения о прекращении огня в секторе Газа, пока ХАМАС не откажется от того, что он назвал «кризисом в последнюю минуту».

«ХАМАС нарушает договоренности и создает кризис в последнюю минуту, который препятствует соглашению», - говорится в заявлении офиса премьер-министра Израиля, опубликованном на английском и иврите.

«Израильский кабинет не соберётся, пока посредники не уведомят Израиль о том, что ХАМАС принял все элементы соглашения», - сказано в заявлении.

Офис Нетаньяху обвинил ХАМАС в отказе от некоторых частей соглашения в попытке «выбить уступки в последнюю минуту». Подробностей он не привел.

Израильский кабинет министров должен был ратифицировать соглашение в четверг.

Дополнение

Ночью офис премьер-министра Израиля заявил, что предполагаемый спор был связан с лицами палестинских заключенных, которых планируется освободить. В нем сказано, что ХАМАС «требует указать личности этих убийц», что противоречит согласованным условиям.

В просочившейся версии соглашения говорится, что заключенные будут освобождены «на основе списков, согласованных обеими сторонами».

Вчера вечером премьер-министр Катара, а также президент США Джо Байден и избранный президент США Дональд Трамп объявили о достижении соглашения, но премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху продолжает настаивать на том, что окончательное соглашение еще не подписано, и некоторые непонятные детали остаются.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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