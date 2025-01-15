Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников - СМИ

Правительство Израиля и ХАМАС договорились о соглашении, которое остановит боевые действия в секторе Газа и приведет к поэтапному освобождению заложников и палестинских заключенных. Об этом сообщил CNN источник, осведомленный о переговорах, передает УНН.

В соответствии с соглашением, которое еще не было официально объявлено, ХАМАС и его союзные боевые группировки, как ожидается, освободят 33 заложника, захваченных в Израиле во время атак 7 октября 2023 года.

Взамен Израиль освободит сотни палестинских заключенных.

Издание отмечает, что соглашение предоставит первую отсрочку войны для населения сектора Газа более чем за год и только вторую с начала израильских бомбардировок.

Ожидается, что после подтверждения соглашение позволит палестинским гражданским лицам вернуться в северную часть сектора Газа, а в сектор, где жители уже давно сталкиваются с тяжелыми гуманитарными условиями, будет направлен массовый приток гуманитарной помощи.

Израиль и ХАМАС достигли принципиальной договоренности об освобождении заложников, детали соглашения обсуждаются в Дохе