російські дипломати під час екскурсії таємно потрапили в закриту зону парламенту Британії - Guardian
Київ • УНН
Група російських дипломатів під час публічної екскурсії потрапила до закритої зони Палати лордів у грудні 2024 року. Охорона виявила порушників, після чого всім російським дипломатам заборонили відвідувати парламент.
Дипломати рф під час публічної екскурсії ненадовго потрапили до закритої зони парламенту Великої Британії у грудні 2024 року. Про це повідомляє Guardian, пише УНН.
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За даними видання, інцидент стався під час публічної екскурсії британським парламентом, у якій брала участь "невелика група" дипломатів посольства росії.
У певний момент росіяни відірвались від екскурсії та зайшли до приміщення Палати лордів з обмеженим доступом. Там охорона їх виявила і вигнала звідти.
Ми підозрюємо, що вони просто хотіли похизуватись перед Кремлем, що проникли до британського парламенту. Ситуація не ідеальна, але їх спіймали до того, як було завдано будь-якої шкоди,
Водночас після інциденту члени парламенту та їхні колеги отримали письмове попередження від спікерів обох палат не запрошувати російських дипломатів до парламенту.
Як офіційно акредитованого представника російського уряду, російського посла не слід вітати в стінах парламенту до подальшого повідомлення. Це стосується всіх інших російських дипломатів і співробітників посольства росії, акредитованих у Великій Британії,
Російському послу, дипломатам і працівникам посольства рф у Лондоні заборонено відвідувати парламент Британії з 2022 року, коли москва здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.
Нагадаємо
У минулому році Велика Британія вислала російського аташе з питань оборони, а також відкликала дипломатичний статус деяких російських об'єктів та обмежила дію російських дипломатичних віз у відповідь на "зловмисну діяльність" москви та незаконну війну в Україні.