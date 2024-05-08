Велика Британія висилає з країни російського аташе з питань оборони через "зловмисну діяльність"
Київ • УНН
Велика Британія висилає російського аташе з питань оборони, відкликає дипломатичний статус деяких російських об'єктів та обмежує дію російських дипломатичних віз у відповідь на "зловмисну діяльність" москви та незаконну війну в Україні.
Велика Британія прийняла рішення вислати аташе з питань оборони росії, позбавити дипломатичного статусу деякі об'єкти і обмежити термін дії російських дипломатичних віз у відповідь на те, що міністр внутрішніх справ Джеймс Клеверлі назвав "зловмисною діяльністю" москви. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
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Під час виступу в парламенті Клеверлі заявив, що Британія вже є "надзвичайно складним операційним середовищем для російських спецслужб", але планується впровадити заходи, які посилять стійкість країни до російської загрози.
Ми вишлемо російського аташе з питань оборони, який є неоголошеним офіцером військової розвідки. Ми позбавимо статусу дипломатичних приміщень кілька об'єктів у Великій Британії, пов'язаних з росією. Ми запроваджуємо нові обмеження на російські дипломатичні візи, в тому числі обмежуємо тривалість перебування російських дипломатів у Великій Британії
Він додав, що у відповідь на такі заходи Британія викличе "звинувачення в русофобії, теоріях змови та істерії з боку російського уряду", але британський уряд "не можна мати за дурнів".
Наша відповідь буде рішучою і твердою. Наше послання росії чітке: припиніть цю незаконну війну, виведіть свої війська з України, припиніть цю зловмисну діяльність
Додамо
Британія запровадила кілька хвиль санкцій проти російських компаній та фізичних осіб відтоді, як росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, у тому числі посилила контррозвідувальні заходу. Зокрема, у квітні британцеві було пред'явлено звинувачення у ворожій державній діяльності на користь росії, в тому числі у вербуванні інших осіб для підпалу комерційної нерухомості в Лондоні, пов'язаної з Україною.
Минулого тижня члени НАТО заявили, що вони "глибоко стурбовані" нещодавніми атаками, які вони приписують Росії і які торкнулися Чехії, Естонії, Німеччини, Латвії, Литви, Польщі та Великої Британії.
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