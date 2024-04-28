ВВС: Німеччина бореться з хвилею шпигунських погроз з боку Росії та Китаю
Київ • УНН
Німеччина бореться з хвилею підозр у російському та китайському шпигунстві: у квітні було заарештовано шість підозрюваних шпигунів, серед яких помічник депутата Європарламенту, звинувачений у шпигунстві на користь Китаю, двоє громадян Німеччини російського походження, підозрюваних у саботажі військової допомоги Україні, а також троє німців, які планували передати китайській розвідці проекти двигунів.
У Німеччині у квітні було заарештовано шістьох підозрюваних у шпигунстві, що викликало потік звинувачень у російському та китайському шпигунстві, повідомляє ВВС, передає УНН.
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Помічника депутата Європарламенту Максиміліана Кра, який очолює список партії, заарештовано за підозрою у шпигунстві на користь Китаю. Цзянь Г звинувачується в тому, що він є "співробітником китайської секретної служби".
Прокурори також розпочали попереднє розслідування щодо самого політика з приводу передбачуваних платежів із проросійських та китайських джерел. Пан Кра заперечує будь-які правопорушення.
Двоє громадян Німеччини російського походження було заарештовано за підозрою у змові з метою саботувати військову допомогу Німеччині Україні, а троє німців було затримано за підозрою у плануванні передачі передових конструкцій двигунів китайської розвідки.
Справді незвичайно, що майже одночасно були затримані три мережі, які [імовірно] займалися свого роду шпигунством на користь Росії та Китаю
Вважається, що у всіх трьох випадках шпигунства вирішальну роль зіграли зусилля внутрішньої розвідки Німеччини BfV.
Арешти відбулися одразу після повернення канцлера Олафа Шольца з широкомасштабних переговорів із президентом Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні.
Кількома місяцями раніше високопосадовець німецької служби зовнішньої розвідки BND на ім'я Карстен Л. постав перед судом за звинуваченням у передачі секретної інформації росіянам в обмін на виплати у розмірі близько 400 000 євро.
Публічні репресії проти підозрюваних у шпигунстві можуть бути одним із способів надіслати сигнал як друзям, так і ворогам про те, що Берлін серйозно ставиться до безпеки.
"Ми повинні залишатися пильними": Столтенберг попередив про російських шпигунів в країнах Альянсу26.04.24, 17:58 • 21876 переглядiв