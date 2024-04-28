Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
ВВС: Германия борется с волной шпионских угроз со стороны России и Китая
28 апреля: Всемирный день охраны труда, День биологических часов, Вербное воскресенье, Вербное воскресенье
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на японских островах Бонин
Панораму на гору Фудзияму закроют для борьбы с туризмом
В Николаеве прогремели взрывы
В Турции полицейский открыл огонь по коллегам, двое убиты
В ОСУВ "Хортица" рассказали о тактике врага в Часовом Яру
Мощный торнадо пронесся в Китае: есть погибшие и раненые
В США более 700 студентов задержали из-за пропалестинских протестов
The Times: Из-за войны в Газе МУС готов выдать ордер на арест Нетаньяху
Популярные
На оккупированных территориях детей принудительно будут учить управлять дронами
россияне обстреляли Никопольщину из артиллерии и дронами, двое раненых
Ночной удар по энергетике: в Минэнерго раскрыли подробности
На Юге ПВО уничтожила три разведывательных и один ударный БПЛА
Выясняли отношения: 23-летний учитель напал с ножом на двух бывших учеников, один из них - погиб
Публикации
Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты
Восстановление за счет ВСУ
ВВС: Германия борется с волной шпионских угроз со стороны России и Китая
Германия борется с волной подозрений в российском и китайском шпионаже: в апреле были арестованы шесть подозреваемых шпионов, среди которых помощник депутата Европарламента, обвиняемый в шпионаже в пользу Китая, двое граждан Германии российского происхождения, подозреваемых в саботаже военной помощи Украине, а также трое немцев, которые планировали передать китайской разведке проекты двигателей.
28 апреля: Всемирный день охраны труда, День биологических часов, Вербное воскресенье, Вербное воскресенье
Событие было основано в 2003 году Международной организацией труда. Борьба наемных работников за свои права началась в Великобритании во время промышленной революции.
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на японских островах Бонин
Вблизи японских островов Бонин на глубине 503,2 км произошло землетрясение магнитудой 6,5 баллов, но предупреждение о цунами не было объявлено.
Панораму на гору Фудзияму закроют для борьбы с туризмом
Власти Японии заблокируют одно из самых известных мест для фотографий возле горы Фудзи, чтобы бороться с плохим поведением туристов, в частности, с мусором и нелегальной парковкой.
В Николаеве прогремели взрывы
В городе Николаев, Украина, прогремели взрывы, по словам мэра города, который сообщил, что детали выясняются, а в регионе объявлена воздушная тревога.
В Турции полицейский открыл огонь по коллегам, двое убиты
Полицейский убил двух коллег и ранил еще восьмерых во время стрельбы в полицейском участке в Адиямане, Турция.
В ОСУВ "Хортица" рассказали о тактике врага в Часовом Яру
Противник применяет тактику обхода Часового Яра с фланга через населенные пункты Богдановка и Ивановское, пытаясь захватить их любой ценой, но не достигает тактического успеха, а также безуспешно штурмует Андреевку и Клещеевку, причем возле последней зафиксировано увеличение количества вражеских войск.
Мощный торнадо пронесся в Китае: есть погибшие и раненые
Мощный торнадо в китайской провинции Гуандун унес жизни 5 человек, ранил 33 и нанес значительный ущерб промышленным зданиям.
В США более 700 студентов задержали из-за пропалестинских протестов
Более 700 студентов были задержаны по всей территории США за последнюю неделю во время пропалестинских митингов и протестов, согласно анализу заявлений полиции, проведенному The New York Times.
The Times: Из-за войны в Газе МУС готов выдать ордер на арест Нетаньяху
Международный уголовный суд готов выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галланта, начальника штаба ЦАХАЛа и сотрудников израильских служб безопасности в связи с предполагаемыми нарушениями во время войны в секторе Газа, говорится в статье в The Times.