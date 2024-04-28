ВВС: Германия борется с волной шпионских угроз со стороны России и Китая

В Германии в апреле были арестованы шесть подозреваемых в шпионаже, что вызвало поток обвинений в российском и китайском шпионаже, сообщает ВВС, передает УНН.

Детали

Помощник депутата Европарламента Максимилиана Кра, который возглавляет список партии, арестован по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Цзянь Г обвиняется в том, что он является "сотрудником китайской секретной службы".

Прокуроры также начали предварительное расследование в отношении самого политика по поводу предполагаемых платежей из пророссийских и китайских источников. Господин Кра отрицает любые правонарушения.

Двое граждан Германии российского происхождения были арестованы по подозрению в сговоре с целью саботировать военную помощь Германии Украине, а трое немцев были задержаны по подозрению в планировании передачи передовых конструкций двигателей китайской разведке.

Действительно необычно, что почти одновременно были задержаны три сети, которые [предположительно] занимались своего рода шпионажем в пользу России и Китая сказала Нура Чалати, научный сотрудник Центра современного Востока Лейбница.

Считается, что во всех трех случаях шпионажа решающую роль сыграли усилия внутренней разведки Германии BfV.

Аресты произошли сразу после возвращения канцлера Олафа Шольца с широкомасштабных переговоров с президентом Китая Си Цзиньпином в Пекине.

Несколькими месяцами ранее высокопоставленный чиновник немецкой службы внешней разведки BND по имени Карстен Л. предстал перед судом по обвинению в передаче секретной информации россиянам в обмен на выплаты в размере около 400 000 евро.

Публичные репрессии против подозреваемых в шпионаже могут быть одним из способов послать сигнал как друзьям, так и врагам о том, что Берлин серьезно относится к безопасности.

"Мы должны оставаться бдительными": Столтенберг предупредил о российских шпионах в странах Альянса