Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
"Мы должны оставаться бдительными": Столтенберг предупредил о российских шпионах в странах Альянса
Оружие дальнего действия, ППО и артиллерия: Зеленский на "Рамштайн" обозначил ключевые оружейные приоритеты Украины
"Спасибо тем, кто защитил жизнь 38 лет назад, и тем, кто противостоял врагу в 2022 году" - Зеленский посетил Славутич в годовщину трагедии на ЧАЭС
Общие убытки для ЧАЭС за время оккупации достигают 3 миллиардов гривен - министр
Полиция США вероятно применила резиновые пули и слезоточивый газ при аресте демонстрантов в штате Джорджия
Министры ЕС будут настаивать на увеличении государственной помощи "de minimis" для фермеров до 50 000 евро
Сумму микрогрантов для Харькова и области увеличат вдвое - Шмыгаль
Украина формирует новые бригады для укрепления позиций, им необходима поддержка - Зеленский
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоныЭксклюзив
США на этой неделе отправляют оружие и оборудование в Украину - Байден
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"Мы должны оставаться бдительными": Столтенберг предупредил о российских шпионах в странах Альянса
Генеральный секретарь НАТО предупредил о российских шпионах в странах Альянса и призвал к бдительности, ссылаясь на недавние аресты подозреваемых российских агентов в Германии и Великобритании.
Оружие дальнего действия, ППО и артиллерия: Зеленский на "Рамштайн" обозначил ключевые оружейные приоритеты Украины
Президент Украины Зеленский обозначил основные приоритеты в области вооружений, необходимых ВСУ: оружие дальнего радиуса действия, такое как ATACMS, системы ПВО, такие как Patriot, больше артиллерии и увеличение производства оружия для противодействия российской агрессии и достижения целей Украины в войне.
"Спасибо тем, кто защитил жизнь 38 лет назад, и тем, кто противостоял врагу в 2022 году" - Зеленский посетил Славутич в годовщину трагедии на ЧАЭС
Президент Зеленский поблагодарил тех, кто защищал жизнь во время Чернобыльской катастрофы 38 лет назад, и тех, кто сопротивляется российским захватчикам в 2022 году, почтив героев, которые рисковали своей жизнью, чтобы предотвратить катастрофу, и заверил в возвращении всех военнопленных.
Общие убытки для ЧАЭС за время оккупации достигают 3 миллиардов гривен - министр
Общая сумма ущерба, нанесенного Чернобыльской АЭС за время российской оккупации, достигает 3 миллиардов гривен, включая расходы на разминирование территории вокруг станции.
Полиция США вероятно применила резиновые пули и слезоточивый газ при аресте демонстрантов в штате Джорджия
Полиция США, вероятно, применила резиновые пули и слезоточивый газ против протестующих студентов Университета Эмори в Джорджии, которые разбили палаточный лагерь в знак солидарности с Палестиной и против центра подготовки полицейских.
Министры ЕС будут настаивать на увеличении государственной помощи "de minimis" для фермеров до 50 000 евро
Министры сельского хозяйства ЕС планируют увеличить максимальный размер минимальной государственной помощи до 50 000 евро на одно хозяйство на три года, чтобы поддержать аграрный сектор на фоне продолжающихся рыночных потрясений.
Сумму микрогрантов для Харькова и области увеличат вдвое - Шмыгаль
Размер микрогрантов для граждан, которые начинают собственный бизнес в Харькове и Харьковской области, будет увеличен вдвое - до 500 000 гривен на одного человека.
Украина формирует новые бригады для укрепления позиций, им необходима поддержка - Зеленский
Украина имеет потенциал для производства беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы, формирует новые бригады для укрепления позиций, но нуждается в поддержке оружием и заказами для наполнения оборонного потенциала, поскольку лучшие солдаты не могут изменить ситуацию на поле боя без оружия.
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз продолжают устанавливать последствия российской оккупации Чернобыльской АЭС и зоны отчуждения, исследуя примененное оружие, загрязнение окружающей среды и нанесенный ущерб.
США на этой неделе отправляют оружие и оборудование в Украину - Байден
На этой неделе США отправляют оружие и оборудование в Украину, чтобы помочь ей защититься от российских бомбардировок.