"Мы должны оставаться бдительными": Столтенберг предупредил о российских шпионах в странах Альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил о вероятных российских шпионах в странах Альянса и призвал союзников сохранять бдительность. Об этом пишет УНН со ссылкой на речь генсека НАТО во время встречи с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем.

Детали

Столтенберг рассказал, что за последнее время в странах НАТО задержали нескольких человек, которых подозревают в работе на РФ.

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На прошлой неделе Германия арестовала лиц, обвиняемых в шпионаже и диверсии. А сегодня в Великобритании 5 лицам предъявили обвинения во враждебной государственной деятельности в пользу России - рассказал генсек НАТО.

Он подчеркнул, что союзники по НАТО полностью солидарны с Германией и Соединенным Королевством. Столтенберг подчеркнул, что такие действия являются опасными и недопустимыми, но они никоим образом не помешают Альянсу помогать Украине.

Мы также должны оставаться бдительными в отношении тайной российской деятельности в Альянсе - подчеркнул генеральный секретарь НАТО.

Напомним

Глава НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что несколько российских сотрудников были исключены из штаб-квартиры Альянса в течение последних месяцев по обвинениям в шпионаже.

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