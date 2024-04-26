В Британии пятерых мужчин обвиняют в работе на российскую разведку: министр обороны Шаппс отреагировал

В Британии правоохранители обвинили пятерых мужчин в преступной деятельности в пользу рф. Предварительно их могли завербовать, как российских шпионов. Об этом пишет Sky News, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 20-летнего Дилана Эрла в суде обвинили в двух правонарушениях британского закона о национальной безопасности из-за "деятельности, которая может принести пользу России". Правоохранители говорят, что эти обвинения связаны с поджогом в марте 2024 года недвижимости, которая "связана с Украиной".

Также Эрла обвиняют в мошенничестве, разведке целей, а также в попытке вербовать людей для помощи иностранной разведке. Кроме того, утверждается, что он связан с ЧВК "Вагнер".

Еще двух мужчин 60-летнего Пола Инглиша и 21-летнего Нии Коджо Менаша обвинили в поджоге коммерческого помещения в Лондоне.

В издании добавляют, что в денег от иностранной разведки и поджоге суд обвинил 22-летнего Джейка Ривза, а его ровесника Дмитриюса Паулаускаса - в непредоставлении данных о террористических актах сотрудникам полиции.

Всем подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей - они должны предстать перед судом 10 мая.

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Дополнение

На ситуацию уже отреагировал министр обороны Британии Грант Шаппс. По его словам, такие обвинения вызывают глубокое беспокойство.

Все, кто будет признан виновным в содействии иностранной разведке, будут привлечены к ответственности. Тщетные попытки России поколебать нашу решимость никогда не помешают Великобритании поддержать Украину - заявил министр.

Напомним

Глава НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что несколько российских сотрудников были исключены из штаб-квартиры Альянса в течение последних месяцев по обвинениям в шпионаже.