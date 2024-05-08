Великобритания высылает из страны российского атташе по вопросам обороны из-за "злонамеренной деятельности"

Великобритания приняла решение выслать атташе по вопросам обороны россии, лишить дипломатического статуса некоторые объекты и ограничить срок действия российских дипломатических виз в ответ на то, что министр внутренних дел Джеймс Клеверли назвал "злонамеренной деятельностью" москвы. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Во время выступления в парламенте Клеверли заявил, что Британия уже является "чрезвычайно сложной операционной средой для российских спецслужб", но планируется внедрить меры, которые усилят устойчивость страны к российской угрозе.

Мы вышлем российского атташе по вопросам обороны, который является необъявленным офицером военной разведки. Мы лишим статуса дипломатических помещений несколько объектов в Великобритании, связанных с россией. Мы вводим новые ограничения на российские дипломатические визы, в том числе ограничиваем продолжительность пребывания российских дипломатов в Великобритании - сказал Клеверли.

Он добавил, что в ответ на такие меры Британия вызовет "обвинения в русофобии, теориях заговора и истерии со стороны российского правительства", но британское правительство "нельзя иметь за дураков".

Наш ответ будет решительным и твердым. Наше послание россии четкое: прекратите эту незаконную войну, выведите свои войска из Украины, прекратите эту злонамеренную деятельность - сказал он.

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Великобритания ввела несколько волн санкций против российских компаний и физических лиц с тех пор, как россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе усилила контрразведывательные меры. В частности, в апреле британцу было предъявлено обвинение во враждебной государственной деятельности в пользу россии, в том числе в вербовке других лиц для поджога коммерческой недвижимости в Лондоне, связанной с Украиной.

На прошлой неделе члены НАТО заявили, что они "глубоко обеспокоены" недавними атаками, которые они приписывают россии и которые затронули Чехию, Эстонию, Германию, Латвию, Литву, Польшу и Великобританию.

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