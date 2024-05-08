Великобритания высылает из страны российского атташе по вопросам обороны из-за "злонамеренной деятельности"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
  •  49611 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

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Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
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Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
  •  103994 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  164917 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  149512 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  149057 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
7 мая 2024, 07:27  •  244477 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
7 мая 2024, 06:12  •  109906 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
6 мая 2024, 16:25  •  120695 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

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Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
6 мая 2024, 09:36  •  120758 просмотра

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30 апреля 2024, 14:32  •  509103 просмотра

Великобритания высылает из страны российского атташе по вопросам обороны из-за "злонамеренной деятельности"

Великобритания высылает российского атташе по вопросам обороны, отзывает дипломатический статус некоторых российских объектов и ограничивает действие российских дипломатических виз в ответ на "злонамеренную деятельность" москвы и незаконную войну в Украине.

Новости Мира •   •  2938 просмотра
Великобритания высылает из страны российского атташе по вопросам обороны из-за "злонамеренной деятельности"

"Не может быть большей пользы": глава Еврокомиссии приветствовала политическое соглашение по доходам от активов рф для Украины

Президент Европейской комиссии приветствовала политическую договоренность, достигнутую странами ЕС по использованию средств от замороженных российских активов для поддержки Украины.

политика •   •  3594 просмотра
"Не может быть большей пользы": глава Еврокомиссии приветствовала политическое соглашение по доходам от активов рф для Украины

Объемы производства военной техники увеличены втрое - гендиректор "Укроборонпрома"

Украина утроила производство военной техники, включая боеприпасы, артиллерийские снаряды, минометные мины и системы противовоздушной обороны, чтобы удовлетворить потребности ВСУ.

Война •   •  4407 просмотра
Объемы производства военной техники увеличены втрое - гендиректор "Укроборонпрома"

Обстрел Салтовского района Харькова: количество раненых возросло до семи

Семь человек, в том числе четверо детей в возрасте 8, 14 и 15 лет, получили ранения в результате российского обстрела Салтовского района Харькова, в результате которого были повреждены школа и близлежащие жилые дома.

Война •   •  5417 просмотра
Обстрел Салтовского района Харькова: количество раненых возросло до семи

На Днепропетровщине уничтожили вражескую ракету

Вражеская ракета была уничтожена силами противовоздушной обороны в Днепропетровской области. Из-за падения обломков возникло несколько пожаров, но обошлось без жертв.

Война •   •  4958 просмотра
На Днепропетровщине уничтожили вражескую ракету

Нафтогаз планирует накопить не менее 13 млрд кубометров газа на начало отопительного сезона

НАК "Нафтогаз Украины" планирует накопить не менее 13 миллиардов кубометров газа собственной добычи в рамках подготовки к отопительному сезону, чего будет достаточно для обеспечения объемов потребления на регулируемом сегменте рынка.

Экономика •   •  5025 просмотра
Нафтогаз планирует накопить не менее 13 млрд кубометров газа на начало отопительного сезона

Какие документы необходимы для прохождения МСЭК: разъяснение Минздрава

Кабинет Министров Украины утвердил четкий перечень документов, необходимых для прохождения медико-социальной экспертизы для установления инвалидности, в том числе для военнослужащих, чтобы уменьшить нагрузку на людей и сократить сроки рассмотрения дел.

Общество •   •  4205 просмотра
Какие документы необходимы для прохождения МСЭК: разъяснение Минздрава

Очередной российский обстрел и Саммит мира: Зеленский поговорил с премьером Нидерландов

В телефонном разговоре с премьер-министром Нидерландов Рютте президент Зеленский обсудил обстрелы украинских городов со стороны россии, Мирный саммит и дополнительную военную помощь от Нидерландов на сумму 1 миллиард евро.

Война •   •  5045 просмотра
Очередной российский обстрел и Саммит мира: Зеленский поговорил с премьером Нидерландов

россия может временно снять запрет на экспорт бензина, который вводили на полгода

рф может временно отменить запрет на экспорт бензина который вводили на полгода из-за избытка предложения на внутреннем рынке.

Новости Мира •   •  3993 просмотра
россия может временно снять запрет на экспорт бензина, который вводили на полгода

В этом году Украина догнала рф по количеству производства дронов-камикадзе

В 2024 году Украина догнала Россию по объемам производства дронов-камикадзе, подобных Shahed-131 и Shahed-136, а также других ударных беспилотников.

Война •   •  4411 просмотра
В этом году Украина догнала рф по количеству производства дронов-камикадзе