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российские дипломаты во время экскурсии тайно попали в закрытую зону парламента Британии - Guardian

российские дипломаты во время экскурсии тайно попали в закрытую зону парламента Британии - Guardian

Киев  •  УНН

 • 5873 просмотра

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Группа российских дипломатов во время публичной экскурсии попала в закрытую зону Палаты лордов в декабре 2024 года. Охрана обнаружила нарушителей, после чего всем российским дипломатам запретили посещать парламент.

Дипломаты рф во время публичной экскурсии ненадолго попали в закрытую зону парламента Великобритании в декабре 2024 года. Об этом сообщает Guardian, пишет УНН.

Детали

По данным издания, инцидент произошел во время публичной экскурсии по британскому парламенту, в которой участвовала "небольшая группа" дипломатов посольства России.

В определенный момент россияне оторвались от экскурсии и зашли в помещение Палаты лордов с ограниченным доступом. Там охрана их обнаружила и выгнала оттуда.

Мы подозреваем, что они просто хотели похвастаться перед Кремлем, что проникли в британский парламент. Ситуация не идеальная, но их поймали до того, как был нанесен какой-либо ущерб,

- заявил The Guardian источник в парламенте Британии.

В то же время после инцидента члены парламента и их коллеги получили письменное предупреждение от спикеров обеих палат не приглашать российских дипломатов в парламент.

Как официально аккредитованного представителя российского правительства, российского посла не следует приветствовать в стенах парламента до дальнейшего уведомления. Это касается всех других российских дипломатов и сотрудников посольства России, аккредитованных в Великобритании,

- говорилось в письме.

Российскому послу, дипломатам и работникам посольства рф в Лондоне запрещено посещать парламент Британии с 2022 года, когда москва осуществила полномасштабное вторжение в Украину.

Напомним

В прошлом году Великобритания выслала российского атташе по вопросам обороны, а также отозвала дипломатический статус некоторых российских объектов и ограничила действие российских дипломатических виз в ответ на "злонамеренную деятельность" Москвы и незаконную войну в Украине.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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