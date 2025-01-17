российские дипломаты во время экскурсии тайно попали в закрытую зону парламента Британии - Guardian
Киев • УНН
Группа российских дипломатов во время публичной экскурсии попала в закрытую зону Палаты лордов в декабре 2024 года. Охрана обнаружила нарушителей, после чего всем российским дипломатам запретили посещать парламент.
Дипломаты рф во время публичной экскурсии ненадолго попали в закрытую зону парламента Великобритании в декабре 2024 года. Об этом сообщает Guardian, пишет УНН.
Детали
По данным издания, инцидент произошел во время публичной экскурсии по британскому парламенту, в которой участвовала "небольшая группа" дипломатов посольства России.
В определенный момент россияне оторвались от экскурсии и зашли в помещение Палаты лордов с ограниченным доступом. Там охрана их обнаружила и выгнала оттуда.
Мы подозреваем, что они просто хотели похвастаться перед Кремлем, что проникли в британский парламент. Ситуация не идеальная, но их поймали до того, как был нанесен какой-либо ущерб,
В то же время после инцидента члены парламента и их коллеги получили письменное предупреждение от спикеров обеих палат не приглашать российских дипломатов в парламент.
Как официально аккредитованного представителя российского правительства, российского посла не следует приветствовать в стенах парламента до дальнейшего уведомления. Это касается всех других российских дипломатов и сотрудников посольства России, аккредитованных в Великобритании,
Российскому послу, дипломатам и работникам посольства рф в Лондоне запрещено посещать парламент Британии с 2022 года, когда москва осуществила полномасштабное вторжение в Украину.
Напомним
В прошлом году Великобритания выслала российского атташе по вопросам обороны, а также отозвала дипломатический статус некоторых российских объектов и ограничила действие российских дипломатических виз в ответ на "злонамеренную деятельность" Москвы и незаконную войну в Украине.