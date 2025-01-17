Чому в.о. директора зруйнованого Донецького аеропорту досі отримує зарплату: роз'яснення від ОДА

В Донецькій ОДА прокоментували отримання зарплати Владиславом Близнюком з початку 2014 року по липень 2022 року, як фінансовий директор КП "Міжнародного аеропорту Донецьк імені С. С. Прокоф’єва", а потім як в.о.генерального директора аеропорту, який був зруйнований понад 10 років. Разом з тим в ОДА заявляють, що на балансі підприємства обліковується база відпочинку, яка розташована на території, підконтрольній українській владі, а також інше майно. Про це журналісту УНН повідомили в Департаменті розвитку базових галузей промисловості Донецької ОДА у відповідь на запит.

В Донецькій облдержадміністрації зазначили, що підприємство знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні Донецької обласної ради. Повноваження Донецької обласної ради щодо управління підприємством здійснює Донецька облдержадміністрація, обласна військова адміністрація.

Повідомляється, що згідно з розпорядженням голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 11 квітня 2016 року управління КП "Аеропорт" здійснює департамент розвитку базових галузей промисловості облдержадміністрації.

З 26 травня 2014 року для КП "Аеропорт" настали форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), що підтверджується листом Донецької торгово-промислової палати від 5 червня 2014 року № 991/12-12/03. У січні 2017 року КП "Аеропорт" перереєстровано на території, підконтрольній українській владі. На балансі підприємства обліковується база відпочинку, яка розташована на території, підконтрольній українській владі, а також інше майно. Протягом 2014-2024 років КП "Аеропорт" не отримувало фінансування з державного або обласного бюджетів у вигляді дотацій, субвенцій тощо - йдеться у відповіді на запит.

В Донецькій облдержадміністрації заявили, що за інформацією КП "Міжнародний аеропорт Донецьк імені С. С. Прокоф’єва" з початку 2014 року по липень 2022 року Близнюк займав посаду фінансового директора КП "Аеропорт" та отримував заробітну плату відповідно до штатного розпису, затвердженого на підприємстві, в розмірі:

- 2014 рік – 88 314,41 грн.;

- 2015 рік – 104 563,1 грн.;

- 2016 рік – 112 889,49 грн.;

- 2017 рік – 122 890,57 грн.;

- 2018 рік – 142 299,04 грн.;

- 2019 рік – 139 146,82 грн.;

- 2020 рік – 97 969,56 грн.;

- 2021 рік – 42 417,93 грн.;

- січень – липень 2022 року – 62 731,08 грн

Також повідомляється, що у зв’язку зі звільненням генерального директора КП "Аеропорт" у липні 2022 року з 26 липня 2022 року на Владислава Близнюка покладено виконання обов’язків генерального директора підприємства до припинення чи скасування воєнного стану в Україні. Заробітна плата в.о. генерального директора складала:

- липень – грудень 2022 року – 136 564,03 грн.;

- 2023 рік – 309 160,80 грн.;

- 2024 рік – 309 935,95 грн.

Окрім того, в Донецькій облдержадміністрації заявили, що у зв’язку з відсутністю відомостей про порушення в.о. генерального директора КП "Аеропорт" законодавства у сфері оплати праці, підстав для звернення до правоохоронних органів, на сьогодні, не вбачається.

Контекст

Як повідомляли ЗМІ директор зруйнованого понад 10 років тому аеропорту в Донецьку Владислав Близнюк продовжує отримувати зарплату. За 2022 рік Близнюк отримав 119,3 тисячі гривень, за 2023-й – 309,2 тисячі. Слово і Діло зазначало, що КП "Міжнародний аеропорт Донецьк ім. С.С. Прокоф'єва" зараз зареєстровано у Слов'янську.

Додамо

Бої за встановлення контролю над міжнародним Донецьким аеропортом, який має стратегічне значення, тривали між українськими військами і проросійськими терористами з 26 травня 2014 до 21 січня 2015 року.

Загалом оборона Донецького аеропорту українською армією тривала рекордні 242 дні, а відважних і незламних захисників аеропорту назвали "кіборгами". Захищаючи Донецький аеропорт, загинули понад 200 бійців.

20 січня в Україні відзначають день пам’яті захисників донецького аеропорту.

Саме 20 січня підривом нового термінала аеропорту завершилася його 242-денна оборона. Зруйновані стіни летовища накрили своїх останніх захисників".