ukenru
Эксклюзив
Почему и.о. директора разрушенного Донецкого аэропорта до сих пор получает зарплату: разъяснение от ОГА
07:04 • 25310 просмотра

Почему и.о. директора разрушенного Донецкого аэропорта до сих пор получает зарплату: разъяснение от ОГА

Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев
16 января, 18:13 • 108405 просмотра

Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев

Эксклюзив
Минздрав должен пересматривать устаревшие протоколы, но в ситуации с буллезным эпидермолизом новые международные рекомендации игнорируются шестой год
16 января, 16:32 • 128120 просмотра

Минздрав должен пересматривать устаревшие протоколы, но в ситуации с буллезным эпидермолизом новые международные рекомендации игнорируются шестой год

Топ спортивных событий января-февраля 2025: от футбола до биатлона
16 января, 16:30 • 122928 просмотра

Топ спортивных событий января-февраля 2025: от футбола до биатлона

Эксклюзив
Бесплатная вакцинация от ВПЧ: кто сможет получить прививку с 2026 года
16 января, 14:08 • 114295 просмотра

Бесплатная вакцинация от ВПЧ: кто сможет получить прививку с 2026 года

Эксклюзив
Прививки в Украине: иммунолог рассказал, достаточно ли вакцин и какие еще должны быть в календаре
16 января, 12:43 • 115287 просмотра

Прививки в Украине: иммунолог рассказал, достаточно ли вакцин и какие еще должны быть в календаре

Зеленский: Украина не ведет за кулисами никаких разговоров с россией
16 января, 10:49 • 119882 просмотра

Зеленский: Украина не ведет за кулисами никаких разговоров с россией

Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена
15 января, 13:13 • 152688 просмотра

Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена

Эксклюзив
ФГВФЛ выплатил 99% задолженности перед участниками 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд"
15 января, 12:02 • 162663 просмотра

ФГВФЛ выплатил 99% задолженности перед участниками 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд"

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска
14 января, 14:03 • 190570 просмотра

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ряд поездов в Одессу ускорят: пассажиры будут прибывать на 2 часа быстрее

Ряд поездов в Одессу ускорят: пассажиры будут прибывать на 2 часа быстрее

16 января, 21:28 • 64176 просмотра
На Киевщине обломки вражеского дрона ранили ребенка - ОВА

На Киевщине обломки вражеского дрона ранили ребенка - ОВА

16 января, 23:29 • 78405 просмотра
Трамп назначил Сталлоне, Гибсона и Войта посланниками в Голливуде

Трамп назначил Сталлоне, Гибсона и Войта посланниками в Голливуде

17 января, 00:04 • 75975 просмотра
российские дипломаты во время экскурсии тайно попали в закрытую зону парламента Британии - Guardian

российские дипломаты во время экскурсии тайно попали в закрытую зону парламента Британии - Guardian

01:32 • 50597 просмотра
Захватчики поднимают стоимость проезда в общественном транспорте в оккупированном Луганске - Сопротивление

Захватчики поднимают стоимость проезда в общественном транспорте в оккупированном Луганске - Сопротивление

02:56 • 69952 просмотра
публикации
АРМА и реестр арестованных активов: решат ли новые инструменты старые проблемы?

АРМА и реестр арестованных активов: решат ли новые инструменты старые проблемы?

16 января, 17:54 • 105907 просмотра
Минздрав должен пересматривать устаревшие протоколы, но в ситуации с буллезным эпидермолизом новые международные рекомендации игнорируются шестой год

Минздрав должен пересматривать устаревшие протоколы, но в ситуации с буллезным эпидермолизом новые международные рекомендации игнорируются шестой год
Эксклюзив

16 января, 16:32 • 128120 просмотра
Топ спортивных событий января-февраля 2025: от футбола до биатлона

Топ спортивных событий января-февраля 2025: от футбола до биатлона

16 января, 16:30 • 122928 просмотра
Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

15 января, 08:50 • 195764 просмотра
Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

14 января, 15:10 • 213000 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев

Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев

16 января, 18:13 • 108405 просмотра
Нотр-Дам де Пари установил рекорд посещаемости после открытия

Нотр-Дам де Пари установил рекорд посещаемости после открытия

16 января, 10:18 • 141981 просмотра
"Добро пожаловать в этот сумасшедший мир": певец Позитив впервые стал отцом

"Добро пожаловать в этот сумасшедший мир": певец Позитив впервые стал отцом

15 января, 13:28 • 135096 просмотра
Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

14 января, 08:13 • 167681 просмотра
Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

13 января, 15:20 • 156152 просмотра
Актуальное
Почему и.о. директора разрушенного Донецкого аэропорта до сих пор получает зарплату: разъяснение от ОГА

Почему и.о. директора разрушенного Донецкого аэропорта до сих пор получает зарплату: разъяснение от ОГА

Киев  •  УНН

 • 24952 просмотра

Read in English

Владислав Близнюк с 2014 года получает зарплату как руководитель разрушенного Донецкого аэропорта. В ОГА объясняют это наличием на балансе базы отдыха и другого имущества.

В Донецкой ОГА прокомментировали получение зарплаты Владиславом Близнюком с начала 2014 года по июль 2022 года, как финансовый директор КП "Международного аэропорта Донецк имени С. С. Прокофьева", а затем как и.о. генерального директора аэропорта, который был разрушен более 10 лет. Вместе с тем в ОГА заявляют, что на балансе предприятия учитывается база отдыха, которая расположена на территории, подконтрольной украинской власти, а также другое имущество. Об этом журналисту УНН сообщили в Департаменте развития базовых отраслей промышленности Донецкой ОГА в ответ на запрос.

В Донецкой облгосадминистрации отметили, что предприятие находится в общей собственности территориальных громад сел, поселков, городов, находится в управлении Донецкого областного совета. Полномочия Донецкого областного совета по управлению предприятием осуществляет Донецкая облгосадминистрация, областная военная администрация.

Сообщается, что согласно распоряжению председателя областной государственной администрации, руководителя областной военно-гражданской администрации от 11 апреля 2016 года управление КП "Аэропорт" осуществляет департамент развития базовых отраслей промышленности облгосадминистрации.

С 26 мая 2014 года для КП "Аэропорт" наступили форс-мажорные обстоятельства (обстоятельства непреодолимой силы), что подтверждается письмом Донецкой торгово-промышленной палаты от 5 июня 2014 года № 991/12-12/03. В январе 2017 года КП "Аэропорт" перерегистрировано на территории, подконтрольной украинской власти. На балансе предприятия учитывается база отдыха, которая расположена на территории, подконтрольной украинской власти, а также другое имущество. В течение 2014-2024 годов КП "Аэропорт" не получало финансирование из государственного или областного бюджетов в виде дотаций, субвенций и т.д

- говорится в ответе на запрос.

В Донецкой облгосадминистрации заявили, что по информации КП "Международный аэропорт Донецк имени С. С. Прокофьева" с начала 2014 года по июль 2022 года Близнюк занимал должность финансового директора КП "Аэропорт" и получал заработную плату в соответствии со штатным расписанием, утвержденным на предприятии, в размере:

- 2014 год - 88 314,41 грн;

- 2015 год - 104 563,1 грн;

- 2016 год - 112 889,49 грн;

- 2017 год - 122 890,57 грн;

- 2018 год - 142 299,04 грн;

- 2019 год - 139 146,82 грн;

- 2020 год - 97 969,56 грн;

- 2021 год - 42 417,93 грн;

- январь - июль 2022 года - 62 731,08 грн

Также сообщается, что в связи с увольнением генерального директора КП "Аэропорт" в июле 2022 года с 26 июля 2022 года на Владислава Близнюка возложено исполнение обязанностей генерального директора предприятия до прекращения или отмены военного положения в Украине. Заработная плата и.о. генерального директора составляла:

- июль - декабрь 2022 года - 136 564,03 грн;

- 2023 год - 309 160,80 грн;

- 2024 год - 309 935,95 грн.

Кроме того, в Донецкой облгосадминистрации заявили, что в связи с отсутствием сведений о нарушении и.о. генерального директора КП "Аэропорт" законодательства в сфере оплаты труда, оснований для обращения в правоохранительные органы, на сегодня, не усматривается.

Контекст

Как сообщали СМИ директор разрушенного более 10 лет назад аэропорта в Донецке Владислав Близнюк продолжает получать зарплату. За 2022 год Близнюк получил 119,3 тысячи гривен, за 2023-й - 309,2 тысячи. Слово и Дело отмечало, что КП "Международный аэропорт Донецк им. С.С. Прокофьева" сейчас зарегистрировано в Славянске.

Добавим

Бои за установление контроля над международным Донецким аэропортом, который имеет стратегическое значение, продолжались между украинскими войсками и пророссийскими террористами с 26 мая 2014 года до 21 января 2015 года.

В целом оборона Донецкого аэропорта украинской армией длилась рекордные 242 дня, а отважных и несокрушимых защитников аэропорта назвали "киборгами". Защищая Донецкий аэропорт, погибли более 200 бойцов.

20 января в Украине отмечают день памяти защитников донецкого аэропорта.

Именно 20 января подрывом нового терминала аэропорта завершилась его 242-дневная оборона. Разрушенные стены аэропорта накрыли своих последних защитников".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Общество
ukrainaУкраина
donetskДонецк

Обратиться по вопросам размещения рекламы