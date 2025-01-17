Почему и.о. директора разрушенного Донецкого аэропорта до сих пор получает зарплату: разъяснение от ОГА

В Донецкой ОГА прокомментировали получение зарплаты Владиславом Близнюком с начала 2014 года по июль 2022 года, как финансовый директор КП "Международного аэропорта Донецк имени С. С. Прокофьева", а затем как и.о. генерального директора аэропорта, который был разрушен более 10 лет. Вместе с тем в ОГА заявляют, что на балансе предприятия учитывается база отдыха, которая расположена на территории, подконтрольной украинской власти, а также другое имущество. Об этом журналисту УНН сообщили в Департаменте развития базовых отраслей промышленности Донецкой ОГА в ответ на запрос.

В Донецкой облгосадминистрации отметили, что предприятие находится в общей собственности территориальных громад сел, поселков, городов, находится в управлении Донецкого областного совета. Полномочия Донецкого областного совета по управлению предприятием осуществляет Донецкая облгосадминистрация, областная военная администрация.

Сообщается, что согласно распоряжению председателя областной государственной администрации, руководителя областной военно-гражданской администрации от 11 апреля 2016 года управление КП "Аэропорт" осуществляет департамент развития базовых отраслей промышленности облгосадминистрации.

С 26 мая 2014 года для КП "Аэропорт" наступили форс-мажорные обстоятельства (обстоятельства непреодолимой силы), что подтверждается письмом Донецкой торгово-промышленной палаты от 5 июня 2014 года № 991/12-12/03. В январе 2017 года КП "Аэропорт" перерегистрировано на территории, подконтрольной украинской власти. На балансе предприятия учитывается база отдыха, которая расположена на территории, подконтрольной украинской власти, а также другое имущество. В течение 2014-2024 годов КП "Аэропорт" не получало финансирование из государственного или областного бюджетов в виде дотаций, субвенций и т.д - говорится в ответе на запрос.

В Донецкой облгосадминистрации заявили, что по информации КП "Международный аэропорт Донецк имени С. С. Прокофьева" с начала 2014 года по июль 2022 года Близнюк занимал должность финансового директора КП "Аэропорт" и получал заработную плату в соответствии со штатным расписанием, утвержденным на предприятии, в размере:

- 2014 год - 88 314,41 грн;

- 2015 год - 104 563,1 грн;

- 2016 год - 112 889,49 грн;

- 2017 год - 122 890,57 грн;

- 2018 год - 142 299,04 грн;

- 2019 год - 139 146,82 грн;

- 2020 год - 97 969,56 грн;

- 2021 год - 42 417,93 грн;

- январь - июль 2022 года - 62 731,08 грн

Также сообщается, что в связи с увольнением генерального директора КП "Аэропорт" в июле 2022 года с 26 июля 2022 года на Владислава Близнюка возложено исполнение обязанностей генерального директора предприятия до прекращения или отмены военного положения в Украине. Заработная плата и.о. генерального директора составляла:

- июль - декабрь 2022 года - 136 564,03 грн;

- 2023 год - 309 160,80 грн;

- 2024 год - 309 935,95 грн.

Кроме того, в Донецкой облгосадминистрации заявили, что в связи с отсутствием сведений о нарушении и.о. генерального директора КП "Аэропорт" законодательства в сфере оплаты труда, оснований для обращения в правоохранительные органы, на сегодня, не усматривается.

Контекст

Как сообщали СМИ директор разрушенного более 10 лет назад аэропорта в Донецке Владислав Близнюк продолжает получать зарплату. За 2022 год Близнюк получил 119,3 тысячи гривен, за 2023-й - 309,2 тысячи. Слово и Дело отмечало, что КП "Международный аэропорт Донецк им. С.С. Прокофьева" сейчас зарегистрировано в Славянске.

Добавим

Бои за установление контроля над международным Донецким аэропортом, который имеет стратегическое значение, продолжались между украинскими войсками и пророссийскими террористами с 26 мая 2014 года до 21 января 2015 года.

В целом оборона Донецкого аэропорта украинской армией длилась рекордные 242 дня, а отважных и несокрушимых защитников аэропорта назвали "киборгами". Защищая Донецкий аэропорт, погибли более 200 бойцов.

20 января в Украине отмечают день памяти защитников донецкого аэропорта.

Именно 20 января подрывом нового терминала аэропорта завершилась его 242-дневная оборона. Разрушенные стены аэропорта накрыли своих последних защитников".