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Бербок розкритикувала уряд Німеччини за нерішучість у допомозі Україні

Бербок розкритикувала уряд Німеччини за нерішучість у допомозі Україні

Київ • УНН

 • 112563 перегляди

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок розкритикувала свій уряд за повільне надання військової допомоги Україні. Вона також засудила попередні уряди за політику, що призвела до залежності від рф.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розкритикувала свій уряд за вагання у питанні підтримки України. Вона також засудила попередні уряди за політику, яка, за її словами, сприяла залежності від росії. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Бербок заявила, що нерішучість нинішнього уряду щодо військової допомоги Україні підриває довіру європейських союзників. Міністр наголосила, що уряд повинен діяти швидше, зокрема в ухваленні пакету допомоги в розмірі 3 млрд євро, який вона активно підтримувала.

Німеччина більше не розглядається як рушійна сила мирної політики в Європі, і це викликає розчарування,

підкреслила Бербок, додавши, що популістські настрої напередодні виборів заважають ухвалювати стратегічні рішення.

Бербок також розкритикувала попередні уряди, зокрема Християнсько-демократичний союз (ХДС) під керівництвом Ангели Меркель, за будівництво газопроводу "Північний потік-2", який, за її словами, сприяв залежності Німеччини від російських енергоносіїв. Вона також згадала підозри у причетності Росії до пошкоджень підводних кабелів у Балтійському морі.

Так само, як "Північний потік-2" ніколи не був лише економічним проєктом, попри те, що ХДС і СДПН довго хотіли в це вірити, так само невипадково підводні кабелі у Балтійському морі продовжують пошкоджуватися,

- заявила Бербок.

Вона закликала збільшити витрати на оборону до понад 2% ВВП, зауваживши, що в кризові роки ця цифра може досягти навіть 3%.

Нагадаємо

Міністр оборони Німеччини запевнив, що підтримка України залишиться стабільною незалежно від змін в уряді. Переговори щодо пакету допомоги на 3 мільярди євро ще тривають через бюджетні питання.

Німеччина може скоротити військову допомогу Україні: Бербок виступила проти12.01.25, 21:08 • 47961 перегляд

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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