Бербок розкритикувала уряд Німеччини за нерішучість у допомозі Україні

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розкритикувала свій уряд за вагання у питанні підтримки України. Вона також засудила попередні уряди за політику, яка, за її словами, сприяла залежності від росії. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

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Бербок заявила, що нерішучість нинішнього уряду щодо військової допомоги Україні підриває довіру європейських союзників. Міністр наголосила, що уряд повинен діяти швидше, зокрема в ухваленні пакету допомоги в розмірі 3 млрд євро, який вона активно підтримувала.

Німеччина більше не розглядається як рушійна сила мирної політики в Європі, і це викликає розчарування, підкреслила Бербок, додавши, що популістські настрої напередодні виборів заважають ухвалювати стратегічні рішення.

Бербок також розкритикувала попередні уряди, зокрема Християнсько-демократичний союз (ХДС) під керівництвом Ангели Меркель, за будівництво газопроводу "Північний потік-2", який, за її словами, сприяв залежності Німеччини від російських енергоносіїв. Вона також згадала підозри у причетності Росії до пошкоджень підводних кабелів у Балтійському морі.

Так само, як "Північний потік-2" ніколи не був лише економічним проєктом, попри те, що ХДС і СДПН довго хотіли в це вірити, так само невипадково підводні кабелі у Балтійському морі продовжують пошкоджуватися, - заявила Бербок.

Вона закликала збільшити витрати на оборону до понад 2% ВВП, зауваживши, що в кризові роки ця цифра може досягти навіть 3%.

Нагадаємо

Міністр оборони Німеччини запевнив, що підтримка України залишиться стабільною незалежно від змін в уряді. Переговори щодо пакету допомоги на 3 мільярди євро ще тривають через бюджетні питання.

Німеччина може скоротити військову допомогу Україні: Бербок виступила проти