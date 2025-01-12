Німеччина може скоротити військову допомогу Україні: Бербок виступила проти

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін не має йти на значне скорочення фінансування поставок зброї Україні. За її словами, минулого року ФРН виділила на ці потреби майже 7 мільярдів євро, і якщо тепер буде надавати лише половину цієї суми або трохи більше, то це означатиме скорочення спроможності України оборонятись. Про це УНН повідомляє із посиланням на DW.

Раніше Der Spiegel писав, що канцлер Німеччини Олаф Шольц противиться виділенню Києву додаткової допомоги на 3 млрд євро, за яку виступають голова МЗС і міністр оборони Борис Пісторіус.

Як наголосила Бербок, необхідно і надалі продовжувати надавати Україні велику підтримку.

Вона також розкритикувала використання рф "тіньового флоту", один із нафтових танкерів якого втратив керування в Балтійському морі та був відбуксований на рейд німецького порту Засніц. За її словами, так званий "тіньовий флот" рф перебуває під санкціями, і, по суті, взагалі не повинен виходити в море. На думку Бербок, кремль свідомо йде на аварії суден.

Міністр наголосила, що розлив нафти загрожує як невеликим балтійським країнам, так і туризму в Польщі та в Німеччині. "І з урахуванням цього підтримка України - найкращий захист нашої власної безпеки в Європі, нашої безпеки в Німеччині", - заявила Бербок.

Нова мільярдна допомога на зброю Україні від ФРН: Шольц не схвалив, хоча МЗС та Міноборони Німеччини підтримують