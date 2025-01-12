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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Германия может сократить военную помощь Украине: Бербок выступила против

Германия может сократить военную помощь Украине: Бербок выступила против

Киев  •  УНН

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Министр иностранных дел Германии Бербок выступила против сокращения финансирования поставок оружия Украине с 7 млрд евро. Она также раскритиковала использование РФ "теневого флота" в Балтийском море.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин не должен идти на значительное сокращение финансирования поставок оружия Украине. По ее словам, в прошлом году ФРГ выделила на эти нужды почти 7 миллиардов евро, и если теперь будет предоставлять только половину этой суммы или немного больше, то это будет означать сокращение возможностей Украины для обороны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.

Ранее Der Spiegel писал, что канцлер Германии Олаф Шольц противится выделению Киеву дополнительной помощи в размере 3 млрд евро, за которую выступают глава МИД и министр обороны Борис Писториус.

Как подчеркнула Бербок, необходимо и дальше продолжать оказывать Украине большую поддержку.

Она также раскритиковала использование рф"теневого флота", один из нефтяных танкеров которого потерял управление в Балтийском море и был отбуксирован на рейд немецкого порта Засниц. По ее словам, так называемый "теневой флот" РФ находится под санкциями, и, по сути, вообще не должен выходить в море. По мнению Бербок, Кремль сознательно идет на аварии судов.

Министр подчеркнула, что разлив нефти угрожает как небольшим балтийским странам, так и туризму в Польше и Германии. "И с учетом этого поддержка Украины - лучшая защита нашей собственной безопасности в Европе, нашей безопасности в Германии", - заявила Бербок.

Новая миллиардная помощь на оружие Украине от ФРГ: Шольц не одобрил, хотя МИД и Минобороны Германии поддерживают10.01.25, 10:42 • 28408 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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