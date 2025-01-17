Бербок раскритиковала правительство Германии за нерешительность в помощи Украине
Киев • УНН
Глава МИД Германии Анналена Бербок раскритиковала свое правительство за медленное предоставление военной помощи Украине. Она также осудила предыдущие правительства за политику, которая привела к зависимости от РФ.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок раскритиковала свое правительство за колебания в вопросе поддержки Украины. Она также осудила предыдущие правительства за политику, которая, по ее словам, способствовала зависимости от России. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.
Детали
Бербок заявила, что нерешительность нынешнего правительства в отношении военной помощи Украине подрывает доверие европейских союзников. Министр подчеркнула, что правительство должно действовать быстрее, в частности в принятии пакета помощи в размере 3 млрд евро, который она активно поддерживала.
Германия больше не рассматривается как движущая сила мирной политики в Европе, и это вызывает разочарование,
Бербок также раскритиковала предыдущие правительства, в частности Христианско-демократический союз (ХДС) под руководством Ангелы Меркель, за строительство газопровода "Северный поток-2", который, по ее словам, способствовал зависимости Германии от российских энергоносителей. Она также упомянула подозрения в причастности России к повреждениям подводных кабелей в Балтийском море.
Так же, как "Северный поток-2" никогда не был только экономическим проектом, несмотря на то, что ХДС и СДПГ долго хотели в это верить, так же неслучайно подводные кабели в Балтийском море продолжают повреждаться,
Она призвала увеличить расходы на оборону до более 2% ВВП, отметив, что в кризисные годы эта цифра может достичь даже 3%.
Напомним
Министр обороны Германии заверил, что поддержка Украины останется стабильной независимо от изменений в правительстве. Переговоры по пакету помощи на 3 миллиарда евро еще продолжаются из-за бюджетных вопросов.
Германия может сократить военную помощь Украине: Бербок выступила против12.01.25, 21:08 • 47326 просмотров