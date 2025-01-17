Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок раскритиковала свое правительство за колебания в вопросе поддержки Украины. Она также осудила предыдущие правительства за политику, которая, по ее словам, способствовала зависимости от России. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Бербок заявила, что нерешительность нынешнего правительства в отношении военной помощи Украине подрывает доверие европейских союзников. Министр подчеркнула, что правительство должно действовать быстрее, в частности в принятии пакета помощи в размере 3 млрд евро, который она активно поддерживала.

Германия больше не рассматривается как движущая сила мирной политики в Европе, и это вызывает разочарование,

Бербок также раскритиковала предыдущие правительства, в частности Христианско-демократический союз (ХДС) под руководством Ангелы Меркель, за строительство газопровода "Северный поток-2", который, по ее словам, способствовал зависимости Германии от российских энергоносителей. Она также упомянула подозрения в причастности России к повреждениям подводных кабелей в Балтийском море.

Так же, как "Северный поток-2" никогда не был только экономическим проектом, несмотря на то, что ХДС и СДПГ долго хотели в это верить, так же неслучайно подводные кабели в Балтийском море продолжают повреждаться,