ФГВФО виплатив 99% заборгованості перед учасниками 9-ї черги кредиторів банку "Конкорд".

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив понад 99% заборгованості перед учасниками 9-ї черги реєстру акцептованих вимог кредиторів банку "Конкорд". Про це повідомили у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб у відповідь на запит УНН.

На сьогодні затверджена сума вимог кредиторів 9 черги АТ "АКБ "Конкорд" складає 238,96 млн грн. З них погашено понад 99%, а саме 238,82 млн грн - повідомили у Фонді.

Окрім того, у ФГВФО додали, що задоволення вимог кредиторів банку "Конкорд", внесення змін до реєстру акцептованих вимог кредиторів та прийом заяв кредиторів з актуальними банківськими реквізитами триває.

Додамо

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомив, що цього тижня виставив на продаж активи 9 банків, серед який також активи "Конкорд". Зокрема, продати планують активи банку на загальну суму 34,70 млн грн, з яких на 27 млн грн виставляється дебіторська заборгованість та на 7,69 млн грн – права вимоги за кредитами.

Нагадаємо

Попри війну в Україні процес виведення банків з ринку не зупинився. Так, з 24 лютого 2022 року процес ліквідації був розпочатий щодо 8 банків. Уперше в Україні під ліквідацію і позбавлення ліцензії потрапили не лише банки-банкрути, а й прибуткові установи – ідеться, зокрема, про банк "Конкорд". Процес позбавлення банківської установи ліцензії відбувається без суду. Звісно, власники, акціонери банків можуть оскаржувати рішення регулятора - НБУ, уже після ухвалення ним рішення про ліквідацію банку, однак, загалом процес виведення банківської установи з ринку, якщо він запущений, є безповоротним.

Рішення НБУ про ліквідацію банку "Конкорд" визнано незаконним, що далі. Відповідь юристів

Окрім того, в Україні не врегульовано питання проведення ліквідації прибуткового банку. Як заявляла співвласниця банку "Конкорд" Олена Сосєдка, на момент оголошення регулятором рішення про ліквідацію банку високоліквідних активів у фінустанові вистачало, аби провести всі необхідні виплати за 2-3 тижні. Але процес ліквідації банку жорстко зарегульовано законодавчо і загалом може тривати до трьох років.