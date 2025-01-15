ФГВФЛ выплатил 99% задолженности перед участниками 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд".

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил более 99% задолженности перед участниками 9-й очереди реестра акцептованных требований кредиторов банка "Конкорд". Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физических лиц в ответ на запрос УНН.

На сегодня утвержденная сумма требований кредиторов 9 очереди АО "АКБ "Конкорд" составляет 238,96 млн грн. Из них погашено более 99%, а именно 238,82 млн грн - сообщили в Фонде.

Кроме того, в ФГВФЛ добавили, что удовлетворение требований кредиторов банка "Конкорд", внесение изменений в реестр акцептованных требований кредиторов и прием заявлений кредиторов с актуальными банковскими реквизитами продолжается.

Добавим

Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщил, что на этой неделе выставил на продажу активы 9 банков, среди которых также активы "Конкорд". В частности, продать планируют активы банка на общую сумму 34,70 млн грн, из которых на 27 млн грн выставляется дебиторская задолженность и на 7,69 млн грн - права требования по кредитам.

Напомним

Несмотря на войну, в Украине процесс вывода банков с рынка не остановился. В частности, с 24 февраля 2022 года процесс ликвидации был начат в отношении 8 банков. Впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет, в частности, о банке "Конкорд". Процесс лишения банковского учреждения лицензии происходит без суда. Конечно, владельцы, акционеры банков могут обжаловать решение регулятора - НБУ, уже после принятия им решения о ликвидации банка, однако, в целом процесс вывода банковского учреждения с рынка, если он запущен, является безвозвратным.

Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов

Кроме того, в Украине не урегулирован вопрос проведения ликвидации прибыльного банка. Как заявляла совладелица банка "Конкорд" Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов в финучреждении хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.