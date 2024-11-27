Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов

Апелляционный суд признал решение Национального банка Украины (НБУ) об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "АКБ "Конкорд" незаконным. Оно вступило в законную силу, однако из-за несовершенства украинского законодательства вернуть банк на рынок после начала процесса ликвидации невозможно. Однако акционеры могут попытаться для восстановления справедливости привлечь к ответственности виновных, хотя это будет очень сложно сделать. Такое мнение в эксклюзивных комментариях УНН высказали опрошенные юристы.

Соучредитель банка "Конкорд" Елена Соседка опубликовала на своей странице в Facebook видео, в котором говорилось о том, что Апелляционный суд признал незаконным решение Правления Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации финансового учреждения от 1 августа 2023 года.

Ответственность за принятие такого решения несут члены правления Нацбанка. Однако юристы, опрошенные УНН, указывают, что привлечение к ответственности виновных в принятии незаконного решения осложняется тем, что оно было коллективным, тогда как юридическая ответственность должна быть персональной.

"Если решение принимал коллегиальный орган, то сами понимаете, что в этой ситуации добиться сатисфакции, то есть наказания тех, кто проголосовал коллективно, коллегиально, конечно будет сложно", - отметил бывший заместитель генерального прокурора Украины, адвокат Алексей Баганец.

Он также добавил, что владельцы "Конкорда" после того, как суд признал, что их банк был выведен с рынка незаконно, могут требовать компенсации за нанесенный им ущерб. "Потерпевшая сторона, чьи права и интересы были нарушены, кому был причинен материальный ущерб – она имеет право обратиться в суд, чтобы ей возместили причиненный вред именно за счет виновных лиц", - отметил Баганец.

Юрист Александр Бейдик указывает, что в случае с "Конкордом" ответственность должны нести члены правления Нацбанка, которые голосовали за лишение банка лицензии и его ликвидацию.

"Ответственность должны нести члены-состав этой коллегии (члены Правления НБУ – ред.). Но я вам откровенно скажу-привлечь их к ответственности будет сложно. Очень сложно, если не сказать, что почти невозможно", - отметил Байдык.

Стоит отметить, что случай с "Конкордом" не является единичным. В Украине уже были прецеденты, когда банки выигрывали суды против НБУ относительно незаконного отзыва лицензий и ликвидации. Однако, по словам юристов, из-за несовершенства украинского законодательства, даже после того, как владельцы выведенных с рынка банков в суде доказывают, что решение НБУ незаконное, вернуть финансовые учреждения к работе уже не возможно. В законодательстве просто отсутствуют механизмы возобновления их деятельности после начала процесса ликвидации. Это подчеркивает необходимость совершенствования законодательства и повышения ответственности должностных лиц за принятые решения.

"Действительно надо какой - то предохранитель принимать в законе, чтобы иметь реальную возможность защитив свое право в суде добиться возмещения причиненного вреда", - подчеркнул Алексей Баганец.

Напомним

Ранее стало известно, что акционеры "Конкорда" обжаловали в суде решение Национального банка Украины о выводе банка с рынка. Днепропетровский окружной административный суд признал противоправным и отменил решение НБУ об отзыве лицензии и ликвидации банка "Конкорд". Позже это решение подтвердила апелляционная инстанция.

Несмотря на войну в Украине процесс вывода банков с рынка не остановился. Так, с 24 февраля 2022 ликвидацию было начато в отношении 8 банков. В 2023 году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Как заявляла Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов в финучреждении хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.