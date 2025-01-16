АРМА і реєстр арештованих активів: чи вирішать нові інструменти старі проблеми?

Агентство з розшуку і менеджменту активів оголосило про "перше масштабне оновлення" Реєстру арештованих активів з моменту його створення. Голова АРМА Олена Дума розповіла про вдосконалення функціоналу, сучасний дизайн і покращення доступності. На її думку, саме сприятиме прозорості в управлінні активами, пише УНН.

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Відкриття публічного доступу до Реєстру арештованих активів стало ключовою умовою для збереження Оленою Думою посади голови АРМА. Після тиску з боку парламенту та громадськості, а також через страх залишити посаду, голова АРМА ініціювала процес відкриття реєстру і в другій половині 2023 року його відкрили. Однак, антикорупційні активісти неодноразово критикували АРМА за неповноту та неточність даних у реєстрі. Цю інформацію підтвердив і аудит Рахункової палати.

Тож оновлення реєстру арештованих активів питання дійсно давно назріле. За словами Олени Думи, відтепер реєстр дозволяє обліковувати військові облігації в іноземній валюті; містить дані про стратегічні активи; має інтерактивну статистику, розширені параметри пошуку та адаптацію для людей з вадами зору.

На перший погляд – значні покращення. Однак ці зміни виглядають радше як "косметика", адже основна проблема реєстру – недостатність і неточність даних – залишилася поза увагою. Проблема наповнення, а не функціоналу, була головною причиною критики.

Таким чином, нове оновлення виглядає радше як спроба відвернути увагу від ключових проблем. Адже без реального наповнення реєстру даними всі ці інструменти стають марними, а витрачені на оновлення кошти – даремними.

Прозорість має починатися з чесності: скільки коштували зміни і що вони реально дають суспільству?

Додамо

Голова АРМА Олена Дума назвала аудит "безпрецедентним кроком у забезпеченні максимальної прозорості". Вона наголосила на рекордному зростанні доходів агентства, впровадженні нових механізмів управління та покращенні показників у 2024 році. Водночас, очільниця агентства уникла коментарів щодо проблем, виявлених під час аудиту.

У Transparency International Ukraine за результатами аудиту вказали на необхідності реформувати АРМА. Антикорупційні експерти вказали, що діяльність агентства наразі викликає серйозні застереження, у тому числі і у міжнародних партнерів.

Раніше у Transparency International Ukraine критикували АРМА за невідповідність європейським стандартам. Антикорупційні експерти вказували, що досить часто спостерігається "суперечлива комунікація з боку агентства чи його посадових осіб, поєднана з популізмом, порушення презумпції невинуватості та відсутністю розуміння компетенції державних органів".