АРМА и реестр арестованных активов: решат ли новые инструменты старые проблемы?
Киев • УНН
АРМА представила масштабное обновление Реестра арестованных активов с новым функционалом и дизайном. Эксперты и антикоррупционные активисты указывают на сохранение главной проблемы - неполноты и неточности данных в реестре.
Агентство по розыску и менеджменту активов объявило о «первом масштабном обновлении» Реестра арестованных активов с момента его создания. Глава АРМА Елена Дума рассказала о совершенствовании функционала, современном дизайне и улучшении доступности. По ее мнению, именно будет способствовать прозрачности в управлении активами, пишет УНН.
Детали
Открытие публичного доступа к Реестру арестованных активов стало ключевым условием для сохранения Еленой Думой должности главы АРМА. После давления со стороны парламента и общественности, а также из-за страха оставить должность, глава АРМА инициировала процесс открытия реестра и во второй половине 2023 года его открыли. Однако, антикоррупционные активисты неоднократно критиковали АРМА за неполноту и неточность данных в реестре. Эту информацию подтвердил и аудит Счетной палаты.
Поэтому обновление реестра арестованных активов вопрос действительно давно назревший. По словам Елены Думы, отныне реестр позволяет учитывать военные облигации в иностранной валюте; содержит данные о стратегических активах; имеет интерактивную статистику, расширенные параметры поиска и адаптацию для слабовидящих людей.
На первый взгляд - значительные улучшения. Однако эти изменения выглядят скорее как «косметика», ведь основная проблема реестра - недостаточность и неточность данных - осталась без внимания. Проблема наполнения, а не функционала, была главной причиной критики.
Таким образом, новое обновление выглядит скорее как попытка отвлечь внимание от ключевых проблем. Ведь без реального наполнения реестра данными все эти инструменты становятся бесполезными, а потраченные на обновление средства - напрасными.
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Добавим
Глава АРМА Елена Дума назвала аудит «беспрецедентным шагом в обеспечении максимальной прозрачности». Она отметила рекордный рост доходов агентства, внедрение новых механизмов управления и улучшение показателей в 2024 году. В то же время, руководительница агентства избежала комментариев относительно проблем, выявленных в ходе аудита.
В Transparency International Ukraine по результатам аудита указали на необходимость реформировать АРМА. Антикоррупционные эксперты указали, что деятельность агентства пока вызывает серьезные предостережения, в том числе и у международных партнеров.
Ранее в Transparency International Ukraine критиковали АРМА за несоответствие европейским стандартам. Антикоррупционные эксперты указывали, что довольно часто наблюдается «противоречивая коммуникация со стороны агентства или его должностных лиц, соединенная с популизмом, нарушение презумпции невиновности и отсутствием понимания компетенции государственных органов».