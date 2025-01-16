Топ спортивних подій січня-лютого 2025: від футболу до біатлону

2025-й рік має бути насиченим на спортивні івенти. Очікуються грандіозні події вже взимку. Тож, що ж відбудеться у світі спорту в наступні півтора місяця - далі в огляді УНН.

2025-й не є парним роком. Це абсолютний і всім зрозумілий факт. Проте, у світі спорту це означає, що не буде ані зимової чи літньої Олімпіади та чемпіонатів світу і Європи з футболу. Якби там не казали, ці чотири турніри є найбільш популярними серед інших чемпіонатів. Хоча фанати, наприклад баскетболу чи волейболу, або іншого виду спорту, будуть не згодні. Але ми не хочемо в жодному разі когось ображати, а виходимо чисто з факту переглядів та ажіотажу загальної аудиторії.

Не дивлячись на відсутність "Великої четвірки", все-таки світ спорту подарує поціновувачам багато цікавого та, навіть, грандіозного. УНН сформував список найкращих подій січня-лютого 2025 в спортивному світі.

Футбол

У футболі безупинно продовжується гра в усіх чемпіонатах Старого світу, особливо першої трійки: в першостях Іспанії, Англії та Італії. Турніри вже перевалили свій екватор. Стартувала їх друга половина. Вона є найцікавішою, адже зараз формуються потенційні претенденти на чемпіонство та команди, які можуть покинути лігу.

Найочікуваніші матчі

Іспанія:

23 тур (09.02). Севілья - Барселона

25 тур (23.02). Реал Мадрид - Жірона

25 тур (23.02). Атлетіко Мадрид - Валенсія

Англія:

23 тур (25.01). Манчестер Сіті - Челсі

24 тур (02.02). Арсенал - Манчестер Сіті

25 тур (16.02). Тоттенгем - Манчестер Юнайтед

26 тур (23.02). Манчестер Сіті - Ліверпуль

27 тур (26.02). Ліверпуль - Ньюкасл

Італія:

21 тур (18.01). Ювентус - Мілан

22 тур (26.01). Лаціо - Фіорентина

23 тур (02.02). Мілан - Інтер

24 тур (09.02). Інтер - Фіорентина

25 тур (16.02). Ювентус - Інтер

В чемпіонаті України зараз перерва. Вона триватиме до 22-го лютого. Стартуватиме 18-й тур. Зараз у фаворитах Динамо, Олександрія, Шахтар та Кривбас.

Окрім національних чемпіонатів, наприкінці січня відбудуться останні два тури єврокубків. Далі наведені найцікавіші матчі.

Ліга чемпіонів

7-й тур:

22.01. Шахтар - Брест

22.01. ПСЖ - Манчестер Сіті

8-й тур:

29.01. Боруссія Дортмунд - Шахтар

29.01. Жірона - Арсенал

Ліга Європи

7-й тур:

21.01. Галатасарай - Динамо Київ

23.01 Порту - Олімпіакос

23.01 Манчестер Юнайтед - Рейнджерс

8-й тур

30.01. Динамо Київ - Ризька футбольна школа

30.01. Стяуа - Манчествер Юнайдет

Зимові футбольні матчі по суті є підготовчими перед головними, які пройдуть весною. З березня слід очікувати стадію плейофф в еврокубоках та фінальні ігри в національних чемпіонтах.

Бокс

В перші два місяці нового року в боксі не буде багато гучних двобоїв. Проте, декілька точно будуть до смаку любителям кулачного спорту.

Денис Берінчик vs Кішон Девіс

14.02. Бій за титул чемпіона світу за версією WBO у першій легкій вазі (до 61,2 кг)

Наш чемпіон Денис Берінчик вперше буде захищати свій титул чемпіона світу. Бій відбудеться в Нью-Йорку, США. Це буде перший вихід в ринг українця з травня минулого року, коли він сенсаційно виграв своє чемпіонство, здолавши фаворита американця Емануеля Наваррате за очками.

Його сьогоднішній супротивник - талановитий Кішон Девіс. Цікавий факт - Девіс та Беринчик срібні призери різних Олімпіад (2020-го та 2012-го років). У букмекерів та аналітиків фаворитом є саме американець. Йому пророчать не тільки перемогу в цьому двобої, а й статус одного з кращих боксерів майбутнього.

За українця ж каже досвід та характер. Девіс ще не зустрічався з бійцями рівня Берінчика. Тож, чи здобуде українець перемогу – можна буде дізнатися вже 15-го лютого зранку.

Артур Бетербієв vs Дмитро Бівол 2

22.02. Бій за титул абсолютного чемпіона WBC, WBA Super, IBF і WBO у напівважкій вазі (до 79,4 кг)

Боксери – обидва росіяни. Проте з початком повномасштабної війни почали виступати під іншими прапорами. Бетербієв за Канаду, Бівол за Киргизстан. Ми редакцією б не писали про цей поєдинок, проте оминути його не можемо, адже тут велику роль грає спортивна частина. Цей двобій за статус абсолютного чемпіона світу. Тому за його перипетіями буде спостерігати весь світ. Переможець може претендувати на місце в топ-3 кращих бійців у боксі незалежно від вагової категорії.

Боксери вже зустрічалися між собою у жовтні минулого року. Тоді спірну перемогу роздільним рішенням більшості в надскладному поєдинку здобув Артур Бетербієв. Багато ж хто з експертів побачили перемогу саме Дмитра Бівола. Зважаючи на це, функціонери вирішили провести реванш. Як він завершиться – прогнозувати важко. Обидва бійці є рівними за силами.

Деніел Дюбуа vs Джозеф Паркер

22.02. Бій за титул чемпіона світу за версією IBF в надважкій вазі (до 90,7 кг)

В цьому поєдинку має визначитися майбутній суперник нашого Олександра Усика. Дюбуа вже зустрічався з українцем. Влітку 2023-го в Польщі влетів йому нокаутом в 9-му раунді. Але є одне але. В середині поєдинку британець вдарив Олександра або ж у пояс, або ж нижче поясу. Влучання було, скажімо так, посередині цих двох понять. Експерти досі сперечаються, чи був насправді цей панч не за правилами. Тоді, по ходу бою рефері вирішив, що британець пробив таки нижче поясу й не відкрив рахунок для нокдауну. А сам Усик відновлювався декілька хвилин.

Теоретично, якби удар оцінили як легальний, це міг би бути нокаут та програш українця. Врешті-решт Усик взяв себе у руки та завершив бій достроково у 9-му раунді. Дюбуа після такого не знітився. Переміг елітних Джарелла Міллера, Філіпа Хрговича та нокаутував зіркового Ентоні Джоуша, ставши чемпіоном за однією з версій.

22-го лютого його очікує двобій проти іншого супербоксера Джозефа Паркера. Новозеландець зараз "на коні". Він також отримав ряд важливих перемог. Тож, хто виграє бій й тут загадка. Аналітики вважають, що переможцем має бути все-таки молодий Дюбуа. Проте Паркер завжди був непередбачуваним бійцем, готовим завжди зробити сенсацію.

Теніс

Січень для поціновувачів тенісу завжди багатий на враження. В середині місяця щороку проходить перший турнір "Великого шолома" "Australian open" (наступні: Чемпіонат Франції, Англії (Вімблдон) та США). В чоловічій категорії багато хто бачить фаворитами Янніка Зіннека, Карлоса Алькараса Гарфію, Тейлора Фріца. Серед жінок – Аріну Сабаленко Ігу Свьонтек та Коко Гофф.

Фінали мають зіграти 26-го січня.

Баскетбол

Взимку продовжуються національні регулярні чемпіонати з баскетболу та ігри в євротурнірах. Для справжніх поціновувачів – щоденні матчі НБА (Національна баскетбольна асоціація). Точних прогнозів робити в баскетбольних чемпіонатах зарано. Адже переважна більшість з них не пройшла і свій екватор, а деякі тільки на самому початку. Всі фанати в очікуванні також чемпіонату Європи. Втім, доведеться почекати. Першість пройде на початку цьогорічної осені.

Біатлон

Для любителів зимових видів спорту січень та лютий стануть магічними на події місяцями. У Швейцарії стартує чемпіонат світу. Він пройде з 2 по 23 лютого. А перед ним можна буде спостерігати за першістю Європи, яка відбудеться в горах Італії. Хоча й пройде всього 4 дні: з 29 січня по друге лютого. Україна буде також представлена на змаганнях та має високі шанси на нагороди. Тим більше, на чемпіонатах Європи "синьо-жовті" за всю їх історію вибороли аж 83 медалі, 29 з них – золоті.

Фігурне катання

Початок року, а в фігурному катанні два топтурніри. В Естонії очікують на чемпіонат Європи. Він почнеться 28 січня. А головний чемпіонат, світова першість, відбудеться у Бостоні. Проте, тут треба почекати. Початок весною, аж 25-го березня.

Гандбол

Гра в гандбол вже вирує пристрастями. Розпочався чемпіонат планети серед чоловіків. Його приймають Хорватія, Данія та Норвегія. Матчі гратимуться аж до другого лютого, в цей день відбудеться фінал. На жаль, Україна участі не приймає.

Очікуємо на весну

Основні спортивні події відбудуться весною. Це завершення футбольних турнірів, основні поєдинки в боксі, початок легкоатлетичних чемпіонатів, фінали в баскетболі та хокеї. Особливо за хокей, в Данії у травні пройде Чемпіонат світу. Втім, детальніше за весну ви зможете прочитати в нашій наступній статті, яка вийде на початку березня.