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Топ спортивных событий января-февраля 2025: от футбола до биатлона

Киев  •  УНН

 • 24842 просмотра

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Обзор важнейших спортивных соревнований в начале 2025 года. Среди главных событий - матчи еврокубков, чемпионат мира по биатлону и три титульных боя в профессиональном боксе.

2025-й год должен быть насыщенным на спортивные ивенты. Ожидаются грандиозные события уже зимой. Поэтому, что же произойдет в мире спорта в следующие полтора месяца - далее в обзоре УНН.

2025-й не является четным годом. Это абсолютный и всем понятный факт. Однако, в мире спорта  это означает, что не будет ни зимней или летней Олимпиады и чемпионатов мира и Европы по футболу. Как бы там ни говорили, эти четыре турнира являются наиболее популярными среди других чемпионатов. Хотя фанаты, например баскетбола или волейбола, или другого вида спорта, будут не согласны. Но мы не хотим ни в коем случае кого-то обижать, а исходим чисто из факта просмотров и ажиотажа общей аудитории.

Несмотря на отсутствие "Большой четверки", все-таки мир спорта подарит ценителям много интересного и даже грандиозного. УНН сформировал список лучших событий января-февраля 2025 года в спортивном мире.

Футбол

В футболе безостановочно продолжается игра во всех чемпионатах Старого света, особенно первой тройки: в первенствах Испании, Англии и Италии. Турниры уже перевалили свой экватор. Стартовала их вторая половина. Она является самой интересной, ведь сейчас формируются потенциальные претенденты на чемпионство и команды, которые могут покинуть лигу.

Самые ожидаемые матчи

 Испания:

23 тур (09.02). Севилья - Барселона

25 тур (23.02). Реал Мадрид - Жирона

25 тур (23.02). Атлетико Мадрид - Валенсия

Англия:

23 тур (25.01). Манчестер Сити - Челси

24 тур (02.02). Арсенал - Манчестер Сити

25 тур (16.02). Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед

26 тур (23.02). Манчестер Сити - Ливерпуль

27 тур (26.02).  Ливерпуль - Ньюкасл

Италия:

21 тур (18.01). Ювентус - Милан

22 тур (26.01). Лацио - Фиорентина

23 тур (02.02). Милан - Интер

24 тур (09.02). Интер - Фиорентина

25 тур (16.02). Ювентус - Интер

В чемпионате Украины сейчас перерыв. Он продлится до 22-го февраля. Будет стартовать 18-й тур. Сейчас в фаворитах Динамо, Александрия, Шахтер и Кривбасс.

Кроме национальных чемпионатов, в конце января состоятся последние два тура еврокубков. Далее приведены самые интересные матчи.

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Лига чемпионов

7-й тур:

22.01. Шахтер - Брест

22.01. ПСЖ - Манчестер Сити

8-й тур:

29.01. Боруссия Дортмунд - Шахтер

29.01. Жирона - Арсенал

Лига Европы

7-й тур:

21.01. Галатасарай - Динамо Киев

23.01 Порту - Олимпиакос

23.01 Манчестер Юнайтед - Рейнджерс

8-й тур

30.01. Динамо Киев - Рижская футбольная школа

30.01. Стяуа - Манчестер Юнайдет

Зимние футбольные матчи по сути являются подготовительными перед главными, которые пройдут весной. С марта следует ожидать стадию плейофф в еврокубках и финальные игры в национальных чемпионатах.

Бокс

В первые два месяца нового года в боксе не будет много громких поединков. Однако, несколько точно придутся по вкусу любителям кулачного спорта.

Денис Беринчик vs Кишон Дэвис

14.02. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в первом легком весе (до 61,2 кг)

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Наш чемпион Денис Беринчик впервые будет защищать свой титул чемпиона мира. Бой состоится в Нью-Йорке, США. Это будет первый выход в ринг украинца с мая прошлого года, когда он сенсационно выиграл свое чемпионство, одолев фаворита американца Эмануэля Наваррате по очкам.

Его сегодняшний противник - талантливый Кишон Дэвис. Интересный факт - Дэвис и Беринчик серебряные призеры различных Олимпиад (2020-го и 2012-го годов). У букмекеров и аналитиков фаворитом является именно американец. Ему пророчат не только победу в этом поединке, но и статус одного из лучших боксеров будущего.

За украинца же говорит опыт и характер. Дэвис еще не встречался с бойцами уровня Беринчика. Поэтому, одержит ли украинец победу - можно будет узнать уже 15-го февраля утром.

Артур Бетербиев vs Дмитрий Бивол 2

22.02. Бой за титул абсолютного чемпиона WBC, WBA Super, IBF и WBO в полутяжелом весе (до 79,4 кг)

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Боксеры - оба россияне. Однако с началом полномасштабной войны начали выступать под другими флагами. Бетербиев за Канаду, Бивол за Кыргызстан. Мы редакцией бы не писали об этом поединке, однако обойти его не можем, ведь здесь большую роль играет спортивная часть. Этот поединок за статус абсолютного чемпиона мира.  Поэтому за его перипетиями будет наблюдать весь мир. Победитель может претендовать на место в топ-3 лучших бойцов в боксе независимо от весовой категории.

Боксеры уже встречались между собой в октябре прошлого года. Тогда спорную победу раздельным решением большинства в сложнейшем поединке одержал Артур Бетербиев. Многие же из экспертов увидели победу именно Дмитрия Бивола. Учитывая это, функционеры решили провести реванш. Как он завершится - прогнозировать трудно. Оба бойца являются равными по силам.

Дэниел Дюбуа vs Джозеф Паркер

22.02. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе (до 90,7 кг)

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В этом поединке должен определиться будущий соперник нашего Александра Усика. Дюбуа уже встречался с украинцем. Летом 2023-го в Польше влетел ему нокаутом в 9-м раунде. Но есть одно но. В середине поединка британец ударил Александра или же в пояс, или же ниже пояса. Попадание было, скажем так, посередине этих двух понятий. Эксперты до сих пор спорят, был ли на самом деле этот панч не по правилам. Тогда, по ходу боя рефери решил, что британец пробил таки ниже пояса и не открыл счет для нокдауна. А сам Усик восстанавливался несколько минут.

Теоретически, если бы удар оценили как легальный, это мог бы быть нокаут и проигрыш украинца. В конце концов Усик взял себя в руки и завершил бой досрочно в 9-м раунде. Дюбуа после такого не стушевался. Победил элитных Джарелла Миллера, Филиппа Хрговича и нокаутировал звездного Энтони Джоуша, став чемпионом по одной из версий.

22-го февраля его ожидает поединок против другого супербоксера Джозефа Паркера. Новозеландец сейчас "на коне". Он также одержал ряд важных побед. Поэтому, кто выиграет бой и здесь загадка. Аналитики считают, что победителем должен быть все-таки молодой Дюбуа. Однако Паркер всегда был непредсказуемым бойцом, готовым всегда сделать сенсацию.

Теннис

Январь для любителей тенниса всегда богат на впечатления. В середине месяца ежегодно проходит первый турнир "Большого шлема" "Australian open" (следующие: Чемпионат Франции, Англии (Уимблдон) и США).  В мужской категории многие видят фаворитами Янника Зиннека, Карлоса Алькараса Гарфию, Тейлора Фрица. Среди женщин - Арину Сабаленко, Игу Свьонтек и Коко Гофф.

Финалы должны сыграть 26-го января.

Баскетбол

Зимой продолжаются национальные регулярные чемпионаты по баскетболу и игры в евротурнирах. Для настоящих ценителей - ежедневные матчи НБА (Национальная баскетбольная ассоциация). Точных прогнозов делать в баскетбольных чемпионатах рано. Ведь подавляющее большинство из них не прошло и свой экватор, а некоторые только в самом начале. Все фанаты в ожидании также чемпионата Европы. Впрочем, придется подождать. Первенство пройдет в начале нынешней осени.

Биатлон

Для любителей  зимних видов спорта январь и февраль станут магическими на события месяцами. В Швейцарии стартует чемпионат мира. Он пройдет со 2 по 23 февраля. А перед ним можно будет наблюдать за первенством Европы, которое состоится в горах Италии. Хотя и пройдет всего 4 дня: с 29 января по второе февраля. Украина будет также представлена на соревнованиях и имеет высокие шансы на награды. Тем более, на чемпионатах Европы "сине-желтые" за всю их историю завоевали аж 83 медали, 29 из них - золотые.

Фигурное катание

Начало года, а в фигурном катании два топ-турнира. В Эстонии ожидают чемпионат Европы. Он начнется 28 января. А главный чемпионат, мировое первенство, состоится в Бостоне. Однако, здесь надо подождать. Начало весной,  аж 25-го марта.

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Гандбол

Игра в гандбол уже бушует страстями. Начался чемпионат планеты среди мужчин. Его принимают Хорватия, Дания и Норвегия. Матчи будут играть вплоть до второго февраля, в этот день состоится финал. К сожалению, Украина участия не принимает.

Ожидаем весну 

Основные спортивные события состоятся весной. Это завершение футбольных турниров, основные поединки в боксе, начало легкоатлетических чемпионатов, финалы в баскетболе и хоккее. Особенно за хоккей, в Дании в мае пройдет Чемпионат мира. Впрочем, подробнее за весну вы сможете прочитать в нашей следующей статье, которая выйдет в начале марта.

Александр Карамушка

Александр Карамушка

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