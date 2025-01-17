Вночі війська рф атакували Одещину, ціллю ворога була припортова інфраструктура - ОВА
Київ • УНН
Російські війська атакували припортову інфраструктуру в Ізмаїльському районі Одеської області ударними безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджено фасади будівель, жертв немає.
В ніч на 17 січня ворог атакував Ізмаїльський район ударними безпілотниками, ціллю ворога булаприпортова інфраструктура. Про це повідомляє очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, пише УНН.
Тривала напружена робота сил ППО. Ціллю росіян була припортова інфраструктура. На щастя, загиблих та постраждалих немає,
Внаслідок обстрілу є пошкодження фасадів будівель та житлового будинку.
На місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують наслідки чергового терористичного акту росіян проти цивільного населення Одещини.
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