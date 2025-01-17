Ночью войска рф атаковали Одесскую область, целью врага была припортовая инфраструктура - ОВА
Киев • УНН
Российские войска атаковали припортовую инфраструктуру в Измаильском районе Одесской области ударными беспилотниками. В результате атаки повреждены фасады зданий, жертв нет.
В ночь на 17 января враг атаковал Измаильский район ударными беспилотниками, целью врага была портовая инфраструктура. Об этом сообщает глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, пишет УНН.
Продолжалась напряженная работа сил ПВО. Целью россиян была припортовая инфраструктура. К счастью, погибших и пострадавших нет,
В результате обстрела есть повреждения фасадов зданий и жилого дома.
На месте работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют последствия очередного террористического акта россиян против гражданского населения Одесской области.
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