Ночью войска рф атаковали Одесскую область, целью врага была припортовая инфраструктура - ОВА

ukenru
Эксклюзив
Почему и.о. директора разрушенного Донецкого аэропорта до сих пор получает зарплату: разъяснение от ОГА
07:04 • 24829 просмотра

Почему и.о. директора разрушенного Донецкого аэропорта до сих пор получает зарплату: разъяснение от ОГА

Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев
16 января, 18:13 • 108332 просмотра

Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев

Эксклюзив
Минздрав должен пересматривать устаревшие протоколы, но в ситуации с буллезным эпидермолизом новые международные рекомендации игнорируются шестой год
16 января, 16:32 • 128042 просмотра

Минздрав должен пересматривать устаревшие протоколы, но в ситуации с буллезным эпидермолизом новые международные рекомендации игнорируются шестой год

Топ спортивных событий января-февраля 2025: от футбола до биатлона
16 января, 16:30 • 122856 просмотра

Топ спортивных событий января-февраля 2025: от футбола до биатлона

Эксклюзив
Бесплатная вакцинация от ВПЧ: кто сможет получить прививку с 2026 года
16 января, 14:08 • 114270 просмотра

Бесплатная вакцинация от ВПЧ: кто сможет получить прививку с 2026 года

Эксклюзив
Прививки в Украине: иммунолог рассказал, достаточно ли вакцин и какие еще должны быть в календаре
16 января, 12:43 • 115277 просмотра

Прививки в Украине: иммунолог рассказал, достаточно ли вакцин и какие еще должны быть в календаре

Зеленский: Украина не ведет за кулисами никаких разговоров с россией
16 января, 10:49 • 119875 просмотра

Зеленский: Украина не ведет за кулисами никаких разговоров с россией

Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена
15 января, 13:13 • 152688 просмотра

Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена

Эксклюзив
ФГВФЛ выплатил 99% задолженности перед участниками 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд"
15 января, 12:02 • 162662 просмотра

ФГВФЛ выплатил 99% задолженности перед участниками 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд"

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска
14 января, 14:03 • 190570 просмотра

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ряд поездов в Одессу ускорят: пассажиры будут прибывать на 2 часа быстрее

Ряд поездов в Одессу ускорят: пассажиры будут прибывать на 2 часа быстрее

16 января, 21:28 • 63957 просмотра
На Киевщине обломки вражеского дрона ранили ребенка - ОВА

На Киевщине обломки вражеского дрона ранили ребенка - ОВА

16 января, 23:29 • 78192 просмотра
Трамп назначил Сталлоне, Гибсона и Войта посланниками в Голливуде

Трамп назначил Сталлоне, Гибсона и Войта посланниками в Голливуде

17 января, 00:04 • 75717 просмотра
российские дипломаты во время экскурсии тайно попали в закрытую зону парламента Британии - Guardian

российские дипломаты во время экскурсии тайно попали в закрытую зону парламента Британии - Guardian

01:32 • 50314 просмотра
Захватчики поднимают стоимость проезда в общественном транспорте в оккупированном Луганске - Сопротивление

Захватчики поднимают стоимость проезда в общественном транспорте в оккупированном Луганске - Сопротивление

02:56 • 69695 просмотра
публикации
АРМА и реестр арестованных активов: решат ли новые инструменты старые проблемы?

АРМА и реестр арестованных активов: решат ли новые инструменты старые проблемы?

16 января, 17:54 • 105874 просмотра
Минздрав должен пересматривать устаревшие протоколы, но в ситуации с буллезным эпидермолизом новые международные рекомендации игнорируются шестой год

Минздрав должен пересматривать устаревшие протоколы, но в ситуации с буллезным эпидермолизом новые международные рекомендации игнорируются шестой год
Эксклюзив

16 января, 16:32 • 128060 просмотра
Топ спортивных событий января-февраля 2025: от футбола до биатлона

Топ спортивных событий января-февраля 2025: от футбола до биатлона

16 января, 16:30 • 122870 просмотра
Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

15 января, 08:50 • 195731 просмотра
Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

14 января, 15:10 • 212965 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев

Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев

16 января, 18:13 • 108343 просмотра
Нотр-Дам де Пари установил рекорд посещаемости после открытия

Нотр-Дам де Пари установил рекорд посещаемости после открытия

16 января, 10:18 • 141959 просмотра
"Добро пожаловать в этот сумасшедший мир": певец Позитив впервые стал отцом

"Добро пожаловать в этот сумасшедший мир": певец Позитив впервые стал отцом

15 января, 13:28 • 135079 просмотра
Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

14 января, 08:13 • 167666 просмотра
Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

13 января, 15:20 • 156138 просмотра
Актуальное
Ночью войска рф атаковали Одесскую область, целью врага была припортовая инфраструктура - ОВА

Ночью войска рф атаковали Одесскую область, целью врага была припортовая инфраструктура - ОВА

Киев  •  УНН

 • 17900 просмотра

Read in English

Российские войска атаковали припортовую инфраструктуру в Измаильском районе Одесской области ударными беспилотниками. В результате атаки повреждены фасады зданий, жертв нет.

В ночь на 17 января враг атаковал Измаильский район ударными беспилотниками, целью врага была портовая инфраструктура. Об этом сообщает глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, пишет УНН.

Продолжалась напряженная работа сил ПВО. Целью россиян была припортовая инфраструктура. К счастью, погибших и пострадавших нет,

- говорится в сообщении.

В результате обстрела есть повреждения фасадов зданий и жилого дома.

На месте работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют последствия очередного террористического акта россиян против гражданского населения Одесской области.

"Украинский коридор остается надежным для мира": порты Одесской области нарастили грузооборот почти вдвое-Кипер04.12.24, 09:47 • 15650 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна
izmailИзмаил
odessaОдесса

Обратиться по вопросам размещения рекламы