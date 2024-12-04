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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Украинский коридор остается надежным для мира": порты Одесской области нарастили грузооборот почти вдвое-Кипер

"Украинский коридор остается надежным для мира": порты Одесской области нарастили грузооборот почти вдвое-Кипер

Киев  •  УНН

 • 6457 просмотра

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Морские порты Одесской области за 11 месяцев обработали 89,8 млн тонн грузов, что в 1,7 раза больше чем в прошлом году. Через украинский коридор прошло более 3200 судов, экспортировав 85,8 млн тонн грузов.

Одесские порты демонстрируют устойчивость и эффективность во время войны. За 11 месяцев 2024 года морские порты Одесской области обработали 89,8 млн тонн грузов — в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом информирует глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Детали

По его словам, только в ноябре было перегружено 7,6 млн тонн, из них 4,6 млн тонн — агропродукция.

"Украинский коридор, инициированный Президентом Украины, остается надежным для мировой торговли: 85,8 млн тонн грузов, в том числе 57,3 млн тонн зерновых, уже отправлено на экспорт. Более 3200 судов воспользовались его возможностями, что подчеркивает стратегическую важность наших портов.

Благодаря героизму ВСУ, слаженной работе портовиков и поддержке международных партнеров морская отрасль Украины продолжает укреплять экономику и обеспечивать глобальную продовольственную безопасность.

Спасибо каждому, кто работает на победу!",- пишет Кипер

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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