Нотр-Дам де Парі встановив рекорд відвідуваності після відкриття

Через місяць після відкриття для широкої публіки, собор Нотр-Дам де Парі відвідало понад 800 000 людей.

Про це повідомляє La Parisien, пише УНН.

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Повідомляється, що вже через місяць після відкриття для публіки собор Паризької Богоматері прийняв понад 800 000 відвідувачів.

Що цікаво, близько дві третини відвідувачів приходять до собору спонтанно, без попереднього бронювання візиту, та чекають на відвідування у живій черзі.

У перші дні після відкриття це очікування становили близько двох годин, тож бажаючим відвідати Нотр-Дам де Парі потрібно було мати багато терпіння.Кількість людей всередині справді обмежена. Відвідувачів має бути не більше 2700 осіб.

Як повідомляє Le Parisien, щодня відвідуваність становить у середньому 29 000 людей, тобто 32 людини на хвилину. Крім того, це означає, що за тиждень цілком можливо, що кількість відвідувачів становитиме один мільйон відвідувачів.

Це величезний успіх з дуже хорошими відгуками. Навіть після довгого очікування на вулиці, люди вражені