Нотр-Дам де Пари установил рекорд посещаемости после открытия

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За первый месяц после восстановления собор Парижской Богоматери посетило более 800 тысяч человек. Ежедневно храм принимает около 29 тысяч посетителей, две трети из которых приходят без предварительного бронирования.

Через месяц после открытия для широкой публики, собор Нотр-Дам де Пари посетило более 800 000 человек.

Об этом сообщает La Parisien, пишет УНН.

Детали 

Сообщается, что уже через месяц после открытия для публики собор Парижской Богоматери принял более 800 000 посетителей.

Что интересно, около двух третей посетителей приходят в собор спонтанно, без предварительного бронирования визита, и ждут посещения в живой очереди.

В первые дни после открытия это ожидание составляло около двух часов, поэтому желающим посетить Нотр-Дам де Пари нужно было иметь много терпения.Количество людей внутри действительно ограничено. Посетителей должно быть не более 2700 человек. 

Как сообщает Le Parisien, ежедневно посещаемость составляет в среднем 29 000 человек, то есть 32 человека в минуту. Кроме того, это означает, что за неделю вполне возможно, что количество посетителей составит один миллион посетителей.

Это огромный успех с очень хорошими отзывами. Даже после долгого ожидания на улице, люди впечатлены

- рассказывают работники собора.

Напомним,

Во Франции торжественно открыли восстановленный Нотр-Дам после пожара 2019 года.

Алина Волянская

Алина Волянская

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