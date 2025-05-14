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"Рыцарь Семи Королевств" перенесен на 2026 год - фанаты сериала "Игра престолов" разочарованы

Киев • УНН

 • 866 просмотра

HBO отложила премьеру спин-оффа "Игры престолов" до 2026 года. Фанаты сериала выразили возмущение из-за переноса выхода сериала.

"Рыцарь Семи Королевств" перенесен на 2026 год - фанаты сериала "Игра престолов" разочарованы

Премьера нового спин-оффа "Игры престолов" была запланирована на 2025 год, однако HBO отложила ее до 2026 года, оставив поклонников на текущее время "с чистым листом".

Передает УНН со ссылкой на Variety и Independent.

Детали

Сериал-приквел "Рыцарь семи королевств" откладывается до следующего года. Поэтому всем, кто с нетерпением ждал приключений по землям Вестероса в 2025 году пока не повезло. О задержке объявил генеральный директор HBO Кейси Блойс во время недавнего мероприятия Warner Bros. Discovery, ориентированного на рекламодателей.

Он отметил, что сериал выйдет "зимой". Наверное, это произойдет в первой половине следующего года, и если рассматривать вероятные сроки "зимы 2026 года", некоторые обозреватели считают, что "Рыцарь семи королевств" появится между январем и мартом 2026 года.

А пока что, в социальных сетях фанаты отреагировали с возмущением. Один написал:

Рыцарь семи королевств - это буквально моя любимая история [Песнь льда и пламени]... и вот что я получаю... Я должен был получить свою ежегодную дозу GOT в 2025 году

- сказал один.

Другой добавил: "Черт. Я буквально ждал трейлера и даты выхода "Рыцаря семи королевств", которые скоро выйдут и выйдут в эфир в этом году".

Справка

Первый сезон сериала "Рыцарь семи королевств", в котором Питер Клеффи играет сэра Дункана "Данк" Высокий, основан на новелле Джорджа Р. Р. Мартина "Хедж-рыцарь".

Джаред Лето станет главным злодеем в новом фильме "Властелины Вселенной"21.12.24, 15:15 • 107848 просмотров

Книга является первой в серии "Дунк и яйцо", следующие романы "Заклятый меч" и "Таинственный рыцарь" также будут адаптированы для следующих сезонов. Действие цикла происходит между событиями "Дома Дракона" и "Игры престолов".

Официальный логлайн звучит так:

За столетие до событий "Игры престолов" Вестеросом путешествовали двое маловероятных героев... молодой, наивный, но отважный рыцарь, сэр Дункан Высокий, и его миниатюрный оруженосец, Эгг

Дополнение

Автор вселенной "Игры престолов" Джордж Р. Р. Р. Мартин уже смог насладиться предыдущими версиями 6 эпизодов, составляющих первый сезон "Рыцаря Семи Королевств". В своем блоге он заверил, что "это настолько точная адаптация, на которую только может надеяться разумный человек (а вы все знаете, насколько я невероятно умен в этом конкретном вопросе)".

Напомним

В 2026 году Warner Bros. выпустит первый фильм из нового цикла "Властелина колец", в центре которого будет персонаж Голум. предварительное название фильма "Властелин колец: Охота на Голума". 

Netflix, HBO и другие стриминговые сервисы готовят масштабные премьеры сериалов в 2025 году. Среди них - продолжение "Уэнздей", "Белого лотоса", "Очень странных дел", а также новые проекты с Робертом де Ниро и вселенной DC.

19-летнюю Матильду Леджер сфотографировали за кофе в Нью-Йорке, где она обнаружила поразительное сходство с родителями. Фото появились за неделю до 15-й годовщины смерти актера Хита Леджера.

Игорь Тележников

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