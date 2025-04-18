Дженніфер Лопес зіграє головну роль у фільмі "Остання місіс Перріш"

Американська акторка Дженніфер Лопес зіграє головну роль в екранізації книги "Остання місіс Перріш" режисера Роберта Земекіса, яку зніматиме Netflix. Про це повідомляє УНН з посиланням на IndieWire.

Деталі

Бестселер 2017 року "Остання місіс Перріш" розійшовся накладом понад мільйон копій. Трилер у стилі "Талановитого містера Ріплі" розповідає про жінку і шахрайку на ім'я Ембер, яка планує подружитися із світською левицею на ім'я Дафна та її сім'ю. При цьому Ембер прагне розвалити цю родину, зокрема спокусити чоловіка Дафни. При цьому головна героїня намагається приховати скелети свого власного минулого.

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Наразі проєкт перебуває на стадії розробки за сценарієм Андреа Берлоффа ("Прямо з Комптона", "Мати") та Джона Ґатінса ("Політ" Земекіса, а також "Конґ: Острів черепа"). Додаткового кастингу не оголошено.

Netflix придбав права на "Останню місіс Перріш" ще у 2021 році і тоді ж доручив написати сценарій Лізі Рубін, авторці серіалу "Циганка", який вийшов на стрімінговому сервісі у 2017 році.

Нещодавно Лопес зіграла головну роль у фільмі "Поцілунок Жінки-павука", прем'єра якого відбулася на кінофестивалі "Санденс", а в прокат він вийде пізніше цього року на кіностудіях Roadside Attractions та Lionsgate. Фільм є музичною адаптацією театральної постановки, заснованої на оригінальній книзі, яка була вперше екранізована у 80-х роках і принесла Вільяму Хьорту "Оскар". Минулого року вона зіграла головну роль у спортивній драмі "Нестримні".

Доповнення

Дженніфер Лопес повідомила у соцмережах, що фільм, у якому вона зіграла головну роль, "Нестримний", став найпопулярнішим фільмом на Amazon Prime. Утім, зірка не згадала свого колишнього чоловіка, актора Бена Аффлека, який був співпродюсером фільму.